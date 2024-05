River va por los octavos de la Copa Libertadores ante Nacional: hora, TV y formaciones

La irregularidad de River en la Copa de la Liga y la inconformidad de los hinchas con Martín Demichelis quedaron de lado en la Copa Libertadores donde el Millonario ganó sus tres partidos y lidera el grupo H con puntaje ideal.

Hoy pondrá en juego ese andar intachable al visitar a Nacional en Montevideo, desde las 21 por Fox Sports. En el antecedente reciente en el Monumental, los argentinos se impusieron 2 a 0 con goles de Claudio Echeverri y Facundo Colidio.

Si River vuelve a ganar podría asegurar la clasificación a octavos de final dos fechas antes del cierre. Para eso, además, Libertad no debería sumar de a tres en su visita a Deportivo Táchira.

Una eventual victoria también lo dejaría a un solo punto de sellar el primer puesto y lo mantendría en carrera para ser el mejor de todos los grupos lo que otorga la localía en los partidos de vuelta desde octavos a la final. Atlético Mineiro y Bolívar son los únicos que también llegan a esta fecha con puntaje ideal en sus zonas.

Nacional, que ganó sus otros dos partidos por fuera del cruce previo con River, está ante la chance de alcanzar al Millonario y disputarle el liderazgo del grupo.

Para este encuentro, Demichelis tiene una sola duda por cuestiones físicas. Andrés Herrera, cuestionado después de su flojo nivel en la eliminación de la Copa de la Liga ante Boca, arrastra una sobrecarga muscular y está en duda.

Si no llega en condiciones, las variantes en ese puesto son Sebastián Boselli y Agustín Sant’Anna. El ex Defensa y Justicia no volvió a tener chances luego del Superclásico por la fase inicial del torneo local y hoy podría tener una nueva oportunidad.

Además, Manuel Lanzini quedó afuera por un traumatismo en el pie derecho y no viajó. Aspiraba a meterse en el once titular.

Además de River, hoy también juega Rosario Central por la Copa Libertadores, de local ante Atlético Mineiro desde las 19. El Canalla buscará ganar para seguir en el segundo puesto. Jugará a puertas cerradas por los incidentes contra Peñarol.

Probables formaciones

Nacional de Uruguay: Luis Mejía; Leandro Lozano, Franco Romero, Diego Polenta, Gabriel Báez; Thiago Helguera, Alexis Castro, Antonio Galeano, Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba y Gonzalo Carneiro. DT: Álvaro Recoba.

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Estadio: Gran Parque Central de Montevideo.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Hora: 21

TV: Fox Sports y Telefé.