«Son para emergencias»: Adorni confirmó que el Gobierno apelará el fallo que ordena repartir alimentos guardados

El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo emitido por el juez Sebastián Casanello, que ordena informar en un plazo de 72 horas un plan para la distribución inmediata de los alimentos almacenados en dos depósitos ubicados en Buenos Aires y Tucumán. La información fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada este lunes. Qué dijo.

Adorni afirmó que, aunque el Gobierno respeta las decisiones judiciales, utilizará los instrumentos legales disponibles para apelar resoluciones con las que no está de acuerdo. «Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso«, señaló Adorni.

El vocero explicó que el Gobierno considera que la orden del juez Casanello se trata de una cuestión de política pública y que la Justicia no debería entrometerse en estas decisiones.

Según Adorni, los alimentos almacenados en los depósitos mencionados están destinados a la respuesta ante posibles catástrofes y no para la asistencia de comedores comunitarios. «Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública», agregó.

En su declaración, Adorni también criticó a aquellos que, según él, «les molesta que hayamos terminado con los intermediarios» en la entrega de alimentos a los comedores para asistir a los sectores más vulnerables. Afirmó que «había muchos beneficiarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal».

«Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imaginate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos otra catástrofe, alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos«, dijo el portavoz.

Adorni sobre el acto en Córdoba, Caputo y el viaje de Milei

Durante la misma conferencia de prensa, Adorni destacó la ovación que recibió el Ministro de Economía, Luis Caputo, en el acto encabezado por el Presidente en el Cabildo de la ciudad de Córdoba por la Revolución de Mayo. Además, indicó que la evaluación de los ministros es un trabajo permanente que comenzó el 10 de diciembre.

Por último, el vocero informó que el Presidente Javier Milei partirá esta noche hacia los Estados Unidos, donde disertará en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford y mantendrá reuniones con autoridades de empresas como Google, Apple y Meta, además de otros empresarios e inversores relacionados con la Inteligencia Artificial.

Qué pasa con Nicolás Posse dentro del gobierno de Milei y por qué se pone en duda su continuidad: las explicaciones de Adorni

En relación a otros temas, Adorni fue cuestionado sobre los rumores de la posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, del Gobierno. Adorni aseguró que no hay fundamento para esos rumores y que desde el 10 de diciembre han surgido especulaciones sobre la salida de varios funcionarios, incluyendo él mismo. «No tenemos ninguna hipótesis con respecto a dónde pueden surgir las versiones. Lo que sí puedo decir es que desde el 10 de diciembre ocurren rumores de que alguno de nosotros nos vamos», comentó.

Adorni reiteró que tales rumores han involucrado a otros funcionarios como Francos, Pettovello y Caputo. «Yo siempre lo cuento, ha pasado incluso conmigo. Ha pasado con Francos, ha pasado con Pettovello, con Caputo, ha pasado con Posse, y con algún funcionario más que ahora no recuerdo. Pero nosotros no sabemos de donde sale eso», concluyó.

Milei y los despidos en el Estado: «Va a haber más», así lo confirmó Adorni

«Más despidos va a haber, digamos con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio», así comenzó a responder el vocero ante la consulta de un periodista.

Además, aclaró que va a seguir pasando, casi como «un proceso permanente y eterno». Afirmó que seguirán revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no, se corregirá.

«Eso va a seguir pasando. Lo que no quita que cada tres meses nosotros vayamos ejecutando el nuevo paso en esta limpieza de la planta estatal. Y es sano que así sea. Es sano que, efectivamente, se revisen cada una de las áreas, cada uno de los rincones del Estado y ver si efectivamente están funcionando bien con la dotación asignada o no», reforzó.

Manuel Adorni, vocero presidencial, durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada.