San Patricio y Petrolero avanzan en la Copa Provincial y se postergó Independiente – Maronese

San Patricio del Chañar pasó a semifinales de la Copa Provincial de Lifune.

A pesar de la lluvia en la región, Lifune pudo completar la mayoría de los cruces de cuartos de final de la Copa Provincial, al igual que los partidos de la primera fecha del Oficial.

El único postergado fue Independiente de Neuquén – Maronese que se pasó para este lunes a las 21, también en la cancha de Centenario.

En ese escenario, sí se pudo completar el encuentro del primer turno con el triunfo de Petrolero por 2 a 0 ante Esperanza de Rincón de los Sauces.

A los 10 minutos, Leonardo Quiroga bajó a Pablo Parra en el área y el árbitro cobró penal. David Rojas lo cambió por gol y abrió el marcador para los de Plaza Huincul. El propio Parra metió el segundo a los 5′ del complemento.

En cancha de Bicicross de Senillosa, San Patricio le ganó 3 a 1 a Sociedad Estudiantil de Chos Malal con goles de Bernardo Deliso, Matías González e Isaac Chabán.

El campeón defensor se enfrentará con Petrolero. En la otra llave, el que gane de Independiente – Maronese enfrentará al vencedor de Alianza – Río Grande que juegan hoy a partir de las 18, también en Bicicross.