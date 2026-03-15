Lluvia en el Alto Valle: suspendieron el inicio de la Liga Confluencia y Lifune sigue en pie

El temporal de lluvia que afecta al Alto Valle obligó a suspender actividades programadas para la jornada dominical. Ante la alerta meteorológica, la Comisión Directiva decidió postergar el inicio de la Liga Confluencia. En lo que respecta a Lifune, por el momento se mantienen los partidos programados.

El arranque del torneo valletano deberá esperar. A través de un comunicado oficial, la mesa directiva de la Liga Deportiva Confluencia anunció que todos los encuentros previstos para hoy quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas.

En tanto, en Lifune, por el momento se disputarían los cuartos de final de la Copa Neuquén. En cancha de Bicicross, desde las 14, San Patricio del Chañar se enfrentará a Sociedad Estudiantil, mientras que a las 18, Alianza de Cutral Co se medirá con Río Grande.

También habrá acción en la cancha de Centenario. Desde las 14, Petrolero Argentino jugará ante Esperanza y, desde las 16, Maronese enfrentará a Independiente de Neuquén. Cabe recordar que, en caso de igualdad en los 90 minutos, el pase a semifinales se definirá desde el punto penal.

En lo que respecta al torneo oficial de Lifune, todos los encuentros correspondientes a la categoría A se disputarán el miércoles 18. En tanto, la categoría B jugará los partidos programados para la jornada dominical.