Santiago Maratea anunció el fin del fideicomiso para la deuda de Independiente

El influencer Santiago Maratea anunció el cierre del fideicomiso que se creó para recaudar dinero de los hinchas y saldar las deudas de Independiente, ya que la misma estaba generando más gastos administrativos que ingresos.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la cara visible de la colecta confirmó que, al cumplirse los seis meses, se decidió concluirlo para evitar el crecimiento de los cargos mensuales.

El influencer destacó el impacto de la campaña al recordar que con el dinero recaudado se pudo levantar inhibiciones e incorporar a futbolistas como (Federico) Mancuello y (Alexis) Canelo, quien «pudo hacer un gol en el clásico» contra Racing.

Según explicó Maratea, renovar el fideicomiso requería un gasto mensual de diez millones de pesos para pagar auditores, abogados y contadores. Además, el mediático agregó que la colecta «estaba frenada».

Si bien el objetivo era juntar cerca de U$D 20 millones, el saldo de la colecta da una recaudación total de 3.105.678 de dólares gracias al aporte de sus hinchas. El dinero fue utilizado para abonar 3 millones de dólares al América de México de la deuda que poseían con los aztecas, lo que le permitió a la institución levantar la inhibición.

Santiago Maratea anunció el cierre del fideicomiso que se creó para recaudar dinero de los hinchas y saldar las deudas de Independiente. pic.twitter.com/6E7f7r3VVz — Diario La Capital (@lacapital) October 25, 2023

Otra parte se utilizó para la cancelación del pasivo con Boca, originado por el pase de Pablo Pérez. Para ello, cabe recordar, se abonaron dos cuotas de 52.839 dólares.

Asimismo, Maratea detalló que en la cuenta destinada al “Rey de Copas” quedaban unos $4.566.827, de dicho monto se descontarán $3.340.069 en concepto del pago a auditores, contadora y Nosis. Así las cosas, quedó un saldo de $1.226.757, que seguirá disminuyendo por el pago a retenciones. Lo que sobre de allí, será donado a las divisiones inferiores de Independiente.

El responsable de la colecta también se refirió a la cuenta que abrió en el exterior del país y funcionaba al unísono de su homónima en la Argentina: “Después de mucho esfuerzo, pudimos abrir la cuenta, pero recién al final de la colecta. La plata que se iba a transferir, por parte de los hinchas, se iba a terminar usando para los gastos del fideicomiso, por lo que decidimos cerrarlo antes y que no entre esa plata. Me parecía un choreo sino porque el fideicomiso ya no esta generando nada”.

Por último, Maratea contó que decidió no cobrar unos «diez mil dólares» que le correspondían: “No me queda más que agradecerle a la gente de Independiente por lo que fue este año para mi, por lo que confiaron en mi, cientos de personas confiando la plata en mi, y la esperanza para con su club también en mi, y se los voy a agradecer siempre. Me hizo muy bien”.

«A veces me preguntan si me arrepiento de haber hecho esto, si me pareció muy intenso, lo de los medios es violento, pero a mi me hizo muy bien, y se los voy a agradecer siempre”, reflexionó.