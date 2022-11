Scaloni: «el equipo está decidido, no va a haber cambio de esquema»

En la conferencia de prensa previa al debut con Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, Lionel Messi y Lionel Scaloni hablaron en conferencia de prensa.

En primer lugar, habló el capitán y despejó dudas sobre su estado físico. «Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento personal. Entrené diferenciado por precaución, nada raro», aseguró.

«Es un momento de temporada distinto, no tuvimos un mes para prepararnos, en esta ocasión fue diferente, pero sabíamos que iba a ser así. Siempre es especial jugar un Mundial y la atmósfera que se vive antes del primer partido», continuó.

"ME SIENTO MUY BIEN FISÍCAMENTE"#TyCSportsMundial Leo Messi se refirió a su estado físico en la previa al debut de #Argentina en #Qatar2022. pic.twitter.com/avq7X1q6hG — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

Sobre su preparación, Messi aclaró que no hizo nada especial ni distinto a mundiales anteriores. «Cuanto más jugaba me sentía más cómodo y con ritmo, eso intenté antes de llegar acá. No hice nada especial, trabajé como hice en toda mi carrera», afirmó.

También comparó al plantel con el de Brasil 2014. «Este grupo me recuerda mucho al del 2014, muy unido y que tenía claro lo que hacía en la cancha. Llegar así da muchísima confianza», comentó.

Luego fue el turno del entrenador, Lionel Scaloni, que confirmó que «el equipo está decidido» y que «no va a haber cambio de esquema». Reconoció que Alexis Mac Allister y Papu Gómez son los dos que tienen chances de acompañar a Paredes y De Paul en la mitad de la cancha.

"EL EQUIPO ESTÁ DECIDIDO"#TyCSportsMundail En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que tiene definido el 11 para el debut de #Argentina en #Qatar2022. pic.twitter.com/VCoJlZyTiE — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

Sobre Argentina como candidato al título, expresó: «Los máximos favoritos no ganan los Mundiales normalmente. Hay no menos de 8 o 10 que pueden ganar el Mundial y la mayoría son europeas».

Scaloni habló por primera vez de los cambios en la lista con las salidas de Joaquín Correa y Nicolás González y las convocatorias de Ángel Correa y Thiago Almada.

«La decisión de los dos jugadores que se han ido, con todo el dolor del mundo, fue porque no daban garantías de estar bien durante la copa, fue una decisión dolorosa y durísima, pero pensamos en el bien del equipo», señaló.

SCALONI HABLÓ SOBRE LOS JUGADORES QUE DEBIÓ REEMPLAZAR 🗣️🇦🇷

El entrenador del seleccionado nacional hizo referencia a las situaciones de Joaquín Correa y Nicolás González, quienes debieron salir de la nómina de 26.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/kE4CrYtxGK — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

«Se fue un jugador como Joaquín que podía jugar por adentro y por afuera, por izquierda, derecha o de mediapunta. Ángel nos da eso también. Nico González ha jugado siempre por izquierda bien abierto, como falso extremo, Tiago nos puede dar eso. Había otras opciones pero no había tiempo para esperar», agregó al respecto.