Liga Federal de básquet: Pacífico cortó la racha de visitantes y venció a Club Plottier

Pacífico sí lo hizo. En esa historia de ganar en casa para llenar de presiones al mejor ubicado en la fase regular, el Decano fue el único que cumplió, derrotó a Club Plottier por 80-74 y le tiró toda la presión. Los pronósticos (y las posiciones) indicaban que el 4-5 iba a ser el duelo más parejo y así ocurrió porque en las otras tres llaves festejaron los visitantes Pérfora, Independiente y Centro Español.

En el Viejo Ramírez, el equipo de Maxi Rubio no dejó dudas y ganó con justicia. Los parciales: 17-22, 44-36 y 61-51. El viernes a las 21, en El Histórico de Plottier, irá el segundo juego y el Deca tratará de barrer la serie. Para el local no quedará otra opción que ganar.

Romera manejó los hilos de Pacífico, que ganó en casa y le tiró la presión a Plottier. (Oscar Livera)

Los rebotes, la clave del partido

Pacífico bajó 50 rebotes, Club Plottier se quedó en 30 y ahí estuvo la clave de la victoria local. Alex Soria capturó 11, pero Gustavo Maranguello y Marco Roumec llegaron hasta 8 y con ese dominio en las tablas, todo fue más fácil.

Si de goleadores se trata, Pacífico tuvo reparto preciso porque Matías Stanic, Roumec y Maranguello aportaron 14 puntos cada uno. Además, Ezequiel Sánchez llegó a 10 y Soria, a 9. El goleador de la noche fue Leandro Tapia, con 27, bien acompañado por Angelo Sasso (15) y Paolo Casale (10).

Maranguello vs. Sasso. Antes compañeros, ahora rivales. Gustavo aportó gol y rebotes. (Oscar Livera)

¿Todo el viernes?

Salvo modificaciones de último momento, los cuatro juegos por los play offs del Sur se disputarán el viernes 12, en horarios a confirmar. Pérfora recibirá a Petrolero, Independiente hará lo propio con Deportivo Roca y Centro Español con Atlético Regina y los tres tendrán la chance de barrer las llaves ante su gente. Plottier, obligado a ganar, esperará por el Decano.