Scaloni tras el sorteo del Mundial: «respetamos a todos»

Luego de que la selección conociera hoy a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni habló en la zona mixta del Centro de Exhibiciones y Congresos de Doha con los medios argentinos. El entrenador se mostró cauto y muy respetuoso de los contrincantes en la zona C del certamen.

«Lo que toque lo íbamos a aceptar. Es un grupo con equipos difíciles. México es un rival que conocemos, difícil. Polonia terminó ganándole bien a Suecia y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos. Creemos que podemos hacerlo bien, podemos hacer una buena fase de grupos pero el respeto es máximo», señaló el entrenador cuyo equipo lleva 31 partidos son perder e igualó el récord histórico en su país.

Scaloni aclaró que el amistoso contra México que se había oficializado ayer no se disputará porque luego coincidirán en el grupo de la Copa del Mundo. «Era el único que había más o menos seguro y ahora buscaremos algo por otro lado. Pero sin dudas que no es una cosa importante lo de los amistosos, no es una cosa importante jugar contra rivales europeos. Sabemos muy bien cómo queremos jugar. Lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible con rivales de esta categoría, buscar otros. Pero lo importante es cómo estamos nosotros», agregó.

Específicicamente sobre el conjunto azteca, el técnico campeón de América valoró la calidad del rival y lo destacó como un conjunto de cuidado a lo largo de los últimos mundiales. «Históricamente es un rival para nosotros difícil en los Mundiales. Yo lo sufrí en 2006, como jugador, que nos hicieron un gran partido y lo ganamos en la prórroga con el gol de Maxi Rodríguez. Fue un partido complicadísimo, tienen tradición de Mundial y es un rival complicado», declaró.

En cuanto a Polonia indicó que «es una buena Selección, con buenos jugadores, conocidos y de primer nivel», y por último de Arabia Saudita destacó la gran clasificación, que realizó en las Eliminatorias asiáticas.

En la previa al sorteo se habló bastante de la continuidad del cuerpo técnico después de Qatar y al ser consultado por ese tema dijo: “Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, ahora solo pienso en el Mundial, después veremos”.

Para los hinchas argentinos, Scaloni volvió a dejar su ya tradicional mensaje de optimismo y tranqulidad, dos características que demuestra cada vez que se expresa públicamente: «Que estén tranquilos y que disfruten del Mundial, que es lo más importante, porque se juega cada cuatro años. Ojalá sea con Argentina hasta el final. Que disfruten de esta Selección y de los chicos que juegan por esta camiseta. Todos juntos seguramente seremos más fuertes».

