Se realizará el primer Mundialito Femenino de la Vendimia, en Villa Regina

Círculo Italiano se prepara para vivir un fin de semana a puro fútbol. Con la participación de seis equipos de Villa Regina y Roca, este 17 y 18 de febrero se llevará a cabo el 1° Mundialito Femenino de la Vendimia.

Con la idea de generar un espacio de competencia y recreación para las niñas que practican fútbol, la subcomisión de Circulo Italiano tomó la iniciativa de impulsar un evento masivo en el marco de los festejos por la Fiesta Provincial de la Vendimia que se celebra en Regina.

«Hace tres años se realiza en el masculino y este será el primer año para el femenino que, debido a la gran cantidad de niñas y equipos de la zona pensamos que podría ser una gran posibilidad para que participen de un torneo», contó a Diario Río Negro, Maite Loaiza, una de las organizadoras del evento.

El certamen contará con la participación de 250 niñas distribuidas en las categorías Sub 16, Sub 14 y Sub 12, que serán competitivas y la Sub 10 que será recreativa.

Además, con el objetivo de impulsar la participación de los distintos equipos de la zona, se extendió la invitación a escuelitas de otras ciudades. De esta manera Noroeste (Roca) , Pueblo viejo (Roca), Circulo Italiano (Villa Regina), Santa Rita (Villa Regina), Mainqué y Barrio Evita (Villa Regina), dirán presente en la primera edición.

En cuanto al torneo, Loaiza aseguró que habrán increíbles premios de acuerdo «a las necesidades que han tenido en la rama femenina del fútbol en los entrenamientos».

La apertura del evento será el sábado 17 a las 18 en cancha de Círculo Italiano y desde la organización aseguraron que «habrá una sorpresa» para que el certamen tenga los condimentos de una verdadera fiesta.

«Esperamos que sea un evento prolijo, divertido y sobre todo que las jugadoras y familias se vayan contentas con ganas de una segunda edición. Para nosotras es importante que sean equipos diversos con experiencia o que recién se están formando, en barrios o en clubes», cerró Maite Loaiza.