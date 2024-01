Se vienen días claves para que Claudio Echeverri se convierta en jugador del Manchester City

Se aproximan días movidos para River, Claudio Echeverri y el Manchester City. Es que según afirman medios europeos está todo dado para que la joya del fútbol argentino se convierta en jugador del elenco inglés.

Desde el City ya indicaron que esperan firmar esta semana los documentos con el Millonario y el Diablito para asegurarse a la nueva promesa argentina, figura en el último Mundial Sub-17 de la FIFA.

Todas las partes involucradas en la negociación arribaron a un acuerdo verbal para el traspaso, que se materializará en diciembre de este nuevo año cuando el futbolista finalice su vínculo con la entidad de Núñez.

Echeverri firmará un contrato por seis temporadas y quedará bajo las órdenes de Pep Guardiola a partir de 2025, publicó este lunes el italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases internacional, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

🔵🇦🇷 More on Claudio Echeverri & City deal.



Manchester City expect all documents to be signed this week with River Plate and Echeverri’s camp.



Verbal agreement completed as parties are in contact to prepare the contracts in order to make it official.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/RyOAOZ9JmB