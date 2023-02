Sebastián Jeldres: «Estar acá en Neuquén me da fuerzas»

Sebastián Jeldres es uno de los jugadores neuquinos con mayor crecimiento en los últimos años. Autor del gol más importante de la historia de Deportivo Madryn, el destino hizo que el delantero vuelva a Neuquén, donde se recupera de una dura lesión que sufrió en Guatemala.

Jeldres, de 27 años, emigró a mitad de 2022 al Comunicaciones Fútbol Club de la primera división del país centroamericano, en su primera experiencia en el exterior.

El 1 de octubre tuvo la mala fortuna de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la pierna izquierda.

“Fue una jugada desafortunada, el otro delantero la peinó, yo tiré la diagonal a buscarla, quise enganchar con la zurda y se me trabó el talón en el sintético. Ese mismo día me operaron y al otro día empecé la rehabilitación”, relató en diálogo con RÍO NEGRO.

“Estuve hasta el 31 de diciembre allá hasta que pude volver a Neuquén para seguir la recuperación acá cerca de mi familia, es otro el ánimo y la fuerza”, aseguró.

Jeldres destacó la buena voluntad del club guatemalteco para dejarlo volver al país. “Lo pedí porque sentía que necesitaba estar cerca de mi hijo y mi familia. Nunca me había lesionado, ni siquiera un desgarro. Fue mi primera operación, nunca había entrado a un quirófano. Tuve el apoyo del club allá, pero no era lo mismo que estar acá. Fue un proceso duro al principio pero le metí garra y corazón. Ahora por suerte ya puedo entrenar y es más llevadero”, detalló.

(Fotos: Florencia Salto)

El tiempo de recuperación del atacante será hasta junio, fecha en la que se le vence el año de préstamo en Guatemala. “Tuve la mala suerte de que estuve un mes sin jugar porque no me llegaba el transfer y después pude jugar un mes, solo un par de partidos y me rompí, fue una locura lo que pasó. Tengo que ver qué va a pasar entre los clubes, por mi contrato tengo que regresar a Madryn”, indicó.

Respecto a su futuro, Jeldres señaló que le gustaría volver a tener una chance afuera, aunque también lo seduce la posibilidad de tener rodaje en Madryn en la Primera Nacional, categoría donde jugó poco después de ser el héroe del ascenso desde el Federal A.

(Fotos: Florencia Salto)

“Me siento en deuda conmigo mismo, de no haber podido aprovechar y disfrutar la chance afuera. Me gustaría volver a tener una oportunidad, ya sea ahí en Guatemala o en otro país. Lo mismo en Madryn. Sigo en contacto con los chicos, estuve pendiente el otro día del partido con Chacarita. Ver la cancha llena me dio muchas ganas de jugar”, comentó.

El 4 de noviembre del 2021, el neuquino anotó el gol que le dio el primer ascenso a la segunda categoría a los chubutenses contra Racing de Córdoba.

“El día del ascenso fue un momento muy lindo. Ahí no caímos de lo que habíamos logrado, hoy le doy más valor todavía. El primer aniversario me tocó pasarlo allá en Guatemala, ya lesionado y casi sin poder caminar ni apoyar el pie. Los mensajes en las redes sociales recordando ese día me fortalecieron y me dieron más ganas de volver mejor”, afirmó.

Su amistad con los neuquinos y la chance de ir a Cipoletti

El delantero mantiene el contacto con sus excompañeros de los equipos neuquinos donde jugó. Fue goleador de Maronese durante varias temporadas y jugó el Federal A para Independiente de Neuquén.

“Siempre estoy al tanto y cruzo algún mensajito con mis excompañeros de acá. De Independiente hablé con Eber Ramírez y Mauri Villa. Me pone muy contento ver que los chicos llegan lejos con mucho esfuerzo, lamentablemente es fútbol y no se dio el ascenso en el Regional Amateur”, expresó sobre el Rojo.

(Fotos: Florencia Salto)

“Con Hugo Silva (hijo) siempre hablamos de Maronese, nos juntamos a comer un asado el otro día. Le pregunté por el club, por su papá. Me alegra ver que los clubes neuquinos siguen estando en torneos federales, les tengo mucho cariño, hay grandísimos jugadores en la zona que merecen la oportunidad de jugar estos campeonatos”, dijo respecto al Dino.

El año pasado, antes de ir a Guatemala, Jeldres estuvo cerca de ir a Cipolletti. “Estaba justo la propuesta de Guatemala, prioricé la experiencia de ir al exterior. Estuvo el contacto, agradezco que un club grande de la zona se haya interesado en mí. La puerta quedó abierta para más adelante, ojalá se pueda”, reconoció.

En medio de la recuperación por una dura lesión, el neuquino regresó a casa y espera volver mejor que nunca.