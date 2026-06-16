¿Sin Otamendi?: la defensa de la Selección Argentina que debutará ante Argelia

Cuti Romero - Lisandro Martínez, la dupla de centrales que debutará con Argelia. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

Esta noche, a las 22 horas, la Selección Argentina debuta contra Argelia en Kansas por el grupo J del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya tiene definida la formación titular.

Aunque estaba dentro de las posibilidades, una de las novedades más resonantes es que Nicolás Otamendi empezará desde el banco de suplentes.

La dupla de centrales que eligió el DT es la de Cuti Romero con Lisandro Martínez. Sin Nicolás Tagliafico, lesionado, el lateral izquierdo será Facundo Medina.

Otamendi acompañó a Scaloni a la conferencia de prensa de ayer previa al debut. El defensor de 38 años, que es nuevo refuerzo de River, fue titular durante todo el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni ya optó por la dupla de Romero y Martínez en la Copa América 2024. La rotura de ligamentos de Lisandro el año pasado en Manchester United hizo que Otamendi vuelva estar en la zaga junto a Cuti.

Otra opción era que Lisandro juege de lateral en vez de Medina por la ausencia de Tagliafico y que Otamendi sea el segundo central. Finalmente, el DT optó por la otra alternativa.

La formación de Argentina contra Argelia

El resto del once titular no generó sorpresas, con el mediocampo que terminó el Mundial de Qatar 2022, la inclusión de Thiago Almada que se ganó un lugar en el último tramo de las Eliminatorias y la titularidad de Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez, que perdió terreno por una lesión de la que recién se recupera.

De esta manera, Argentina formará en su debut contra Argelia con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.