Tevez le va a pedir la Bombonera a Riquelme para su despedida: quiere a Messi y Cristiano Ronaldo

Carlos Tevez reconoció que quiere organizar su partido despedida del fútbol y sueña con hacerlo en la Bombonera, con invitados estelares que fueron parte de su gran carrera.

“Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil”, reveló el ex jugador.

Además, indicó que le gustaría que sea «a fin de año» y que lo tiene que hablar con Riquelme. «Me tengo que juntar con Román y decirle el tema de la cancha», comentó.

"Quiero juntar a Cristiano y a Messi"



Tévez confirmó su partido de despedida y quiere juntar a los dos cracks en el mismo evento. pic.twitter.com/2OqKJzGHq9 — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Tevez aseguró que le gustaría tener como invitados a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Con el argentino compartió varios años de Selección y con el portugués fueron compañeros en Manchester United.

“Los juntamos. Los voy a buscar yo”, expresó. También, contó cómo los tiene agendados en su celular. “A Cristiano lo tengo como CR7. A Leo lo tengo como ‘enano’”, reveló.

Carlos Tevez: «No voy a ser presidente de Boca»

Además de hablar de su partido despedida, Carlos Tevez afirmó que no tiene interés en meterse en la política de Boca y que su intención es seguir como entrenador.

“No voy a ser presidente de Boca. No está en mi cabeza, primero porque no estoy preparado. Segundo, soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Tenés que saber ubicarte”, aseguró.