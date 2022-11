Tité está convencido que Neymar seguirá en el Mundial

Tité, el entrenador de Brasil, en la previa al partido de esta tarde con Suiza, aseguró que está convencido que Neymar seguirá jugando en el Mundial. Gentileza.

El entrenador del seleccionado brasileño de fútbol, Tité, confió que Neymar se repondrá de su lesión y “seguirá en el Mundial”, previo al partido que su equipo jugará esta tarde frente al representativo de Suiza por la segunda fecha del Grupo G de Qatar 2022.

“Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando el Mundial, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo opinar, porque no estoy preparado. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar”, manifestó el entrenador.

Ante la ausencia del 10, lesión en ligamentos de su tobillo derecho, y Danilo, con una dolencia en el ligamento interior del pie, el técnico consideró que “Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene, Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos”.

En relación a la lesión del astro brasileño, el entrenador afirmó que “estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el grupo”.

Neymar sufrió una lesión importante por la que se perderá, como mínimo, los dos últimos partidos de Brasil en su grupo en el Mundial. Gentileza.

El defensor Marquinhos se lamentó por la ausencia de su compañero y en la previa a un nuevo partido aseguró que “cecesitamos un tiempo para digerirlo. Neymar estaba triste, porque soñaba mucho con el Mundial”.