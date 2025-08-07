Video: Tras el accidente en la Fórmula 1, Franco Colapinto sorprendió en otro deporte

Luego del fuerte choque que protagonizó Franco Colapinto en las pruebas de neumático con Alpine en Hungaroring, el argentino aprovechó el receso de tres semanas de la Fórmula 1 para hacer otra actividad que lo apasiona.

El oriundo de Pilar fue visto andando en bicicleta, una práctica que él mismo dijo que la utiliza para no perder la forma y relajarse.

Colapinto subió un video a su cuenta personal de Instagram en la que se lo ve arriba de las dos ruedas en una ruta de montaña y atravesando un camino con curvas, subidas y bajadas. En noviembre del año pasado, cuando todavía pertenecía a Williams, publicó imágenes que recibieron comentarios de Juan Curuchet, medallista dorado en ciclismo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Los detalles del accidente que sufrió Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con respecto al accidente que protagonizó en Hungría, el argentino chocó en la curva 11 luego de que perdiera el control de su auto por motivos que aún no están claros durante el segundo día de prueba de neumáticos Pirelli en Hungaroring. Más allá de los daños materiales, Alpine confirmó que Colapinto no sufrió lesiones graves.

Cuando finalice con sus vacaciones, el pilarense tendrá trabajo en el simulador de Enstone, donde intentará mejorar sus registros y volver de la mejor manera para afrontar lo que será el Gran Premio de Países Bajos.