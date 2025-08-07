El karting con caja arranca el torneo Clausura, bajo la órbita de la Federación Neuquina

El KCC vuelve al ruedo en El Anfiteatro y esperan más de 100 karts. (Prensa Karting con Caja)

Este fin de semana se pondrá en marcha el torneo Clausura 2025 del karting con caja. La actividad tendrá lugar en El Anfiteatro de Fernández Oro y, por primera vez, contará con la fiscalización de la Federación Neuquina de Automovilismo.

En los días previos, las inscripciones marcharon a buen ritmo y se espera una cifra que rondará los 100 kartings en pista. Durante la doble primera fecha del nuevo certamen, estará presente el titular FNA, Daniel Chasco, con lo que quedará sellado el desembarco de la categoría al ambito de la entidad neuquina.

Novedades en varias categorías

Como novedades, la escuelita contará con diez motores provistos por la categoría y la Pre Junior correrá con escapes y levas suministrados también por la divisional. Además, está confirmado que las fechas 3 y 4 se realizarán en Rincón de los Sauces, en lo que será el retorno del KCC a la Provincia del Neuquén.

Los actuales campeones, que se consagraron en el torneo Apertura son: Jerónimo Varela (Internacional), Mauro Siri (Máster 150), Piero Moriones (Senior 150), Agustín Herrera (Varilleros), Joaquín Prozapas (Junior 150).

El torneo Clausura tiene previstas cuatro fechas dobles y las próximas tres se repartirán serán 6 y 7 de septiembre, 11 y 12 de octubre, y 8 y 9 de noviembre. La FNA proveerá banderilleros, oficiales de pista y cronometraje. El comisario deportivo será Pablo Jordan.