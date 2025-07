Un campeón del fútbol argentino reveló que tiene negociaciones con Boca: «Están charlando»

Luego de que haya finalizado el mercado de pases, uno de los protagonistas reveló que estuvo «a un pasito» de ir a Racing, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto. Sin embargo, ahora, reveló que está dialogando con Boca, elenco que también está interesado en su ficha y habría pedido una extensión del plazo para negociar.

Se trata de Ignacio Vázquez, referente y capitán del Platense campeón del Torneo Apertura 2025. El zaguero confesó los detalles por los que no llegó a la Academia y dio a conocer cómo están las charlas con el Xeneize.

«Con Racing estuvimos a un pasito. No se pusieron de acuerdo los presidentes, pero bueno, esto sigue«, explicó tras el empate ante el Bicho. El defensor del Calamar tenía todo listo irse a Avellaneda a cambio de 1.200.000 dólares por la mitad del pase. Pero desde la dirigencia de Racing plantearon que desde Vicente López pidieron 800 mil dólares más y la negociación no prosperó.

Ahora, Boca se metió en la conversación por su ficha pero hasta el momento no realizó una oferta formal. «Sé que están charlando», comentó el propio Vázquez luego de que desde la dirigencia del Calamar revelaran las negociaciones con el Xeneize.

Ignacio Vázquez se acerca a Boca: la negociación

Desde el conjunto de la Ribera especulan que Platense pedirá alrededor de 2.000.000 dólares por el 50% del pase del zaguero, con la chance de que algunos jugadores entren en la operación

«Que (Vicente) Taborda y (Oscar) Salomón ingresen en la negociación por Vázquez es una posibilidad. Estamos esperando que se concrete la oferta que esperamos por parte de Boca para cerrar todo«, expresó el presidente del Calamar, Sebastián Ordoñez, el pasado jueves.

Aunque pese a los rumores de su salida, Vázquez fue claro: «Yo estoy mentalizado acá hasta el último día y si me toca irme del club me quiero ir bien. Yo si quería me podía ir mal, pero hablé con el presidente y soy un pibe humilde que no lo haría nunca«.

Antes de finalizar, lanzó un mensaje que parecería ser una despedida: «Le agradezco a Platense, pero esto sigue y veremos cómo viene la semana«.