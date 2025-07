Sorpresa en River: Rodolfo D´Onofrio reveló el rol que tendrá en las próximas elecciones

Este año, River tendrá elecciones para definir al nuevo presidente y la comisión directiva que tendrá el club. Uno de los principales candidatos del oficialismo es Stefano Di Carlo, aunque en la previa, Rodolfo D´Onofrio rompió el silencio y reveló cuál será su rol.

El histórico dirigente del Millonario opinó sobre las elecciones del Millonario y adelantó que no se presentará en las elecciones de este año en el club. Aunque dio a conocer que trabajará en la campaña de Di Carlo.

«La familia está de acuerdo con la decisión que he tomado. No me voy a presentar como candidato», explicó el exmandatario en diálogo con Radio La Red. Además, agregó: «¿Por qué? Después de ocho años, no hay que perpetuarse. Hay que darle paso a los más jóvenes. No creo en los salvadores. Creo en los equipos, en grupos de gente».

En ese sentido, quien fue presidente de River entre 2013 y 2021 aseguró que apoyará la campaña de Di Carlo, actual secretario general que será candidato del oficialismo en los comicios.

Rodolfo D´Onofrio y su apoyo a Stéfano Di Carlo para las elecciones en River

«Sí estoy ayudando, trabajando para que Stéfano Di Carlo sea presidente. Lo estoy apoyando en el proyecto. Con él, con (Andrés) Ballotta, trabajamos en el proyecto. Me voy a ocupar del armado y todo lo que requieran de mí. No para ser quien esté en la sombra, no…», comentó.

Además, reveló que no dialogó con Marcelo Gallardo en las últimas semanas. «Gallardo no me dijo nada. Está muy bien. Tiene una muy buena relación con Di Carlo, quien tiene la capacidad para hacer lo que tiene que hacer. Ese es el camino a seguir», concluyó.