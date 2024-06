Un campeón del mundo reveló que Riquelme lo llamó para jugar en Boca: «Justo ayer hablamos»

Boca ya se prepara para el cruce por Copa Argentina ante Almirante Brown con la sorpresa de que Gary Medel puede llegar a debutar con la camiseta Xeneize. La llegada del chileno significó una bomba para el mundo Boca, pero no es la única que piensa hacer el conjunto de La Ribera, justamente en las últimas horas, un campeón del mundo reveló que recibió el llamado de Juan Román Riquelme.

El talentoso volante, campeón del mundo en Qatar 2022 y pieza fija de la Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024, Thiago Almada, ya conoce que su futuro está lejos de la MLS. El actual jugador de Atlanta United aseguró en diálogo con TyC Sports que “sueño con jugar en Europa”.

Más allá de que ha recibido sondeos desde España e Inglaterra, el ex Vélez confesó que el que más le llamó la atención llegó desde Argentina, más precisamente de Brandsen 805. “Siempre hablo con Román (Riquelme). Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”, comentó.

Y dio detalles de cómo fue este reciente llamado con el presidente Xeneize: “Hablé un poco de todo con él. Fue una linda conversación. Yo estoy bien acá, el club me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses”.

🗣️ Thiago Almada habló sobre los rumores de una posible llegada a Boca pic.twitter.com/cjGGsu3QBs — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 17, 2024

Almada es el gran deseo de Román desde hace ya un tiempo, incluso cuando todavía vestía la N°10 de Vélez en la espalda. Es por eso que Boca hará un intento, pese a saber que no puede competir contra los millones que le ofrecen desde el Viejo Continente (su valor de mercado en Tranfermarkt es de 27 millones de euros).

Thiago Almada habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca

El joven reconoció dificultad que hay en el medio para ponerse la camiseta azul y oro. “Depende de muchas cosas, del club (Atlanta United) principalmente”, aseguró.

Aunque no le cerró las puertas: “Si hay algo formal, tomaré la decisión con mi familia. Boca y River son los más grandes del fútbol argentino. A cualquier jugador le tira”.

Además, comentó cuál es el deseo de Juan Román Riquelme.“Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses que pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora, ja”, concluyó.