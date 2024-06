La drástica decisión de Diego Martínez tras el triunfo de Boca ante Vélez por la Liga Profesional

Boca viene de ganarle por la mínima a Vélez por la Liga Profesional en la Bombonera, pero Diego Martínez no descansa. El técnico del Xeneize ya piensa en el cruce ante Almirante Brown por la Copa Argentina que se disputará el próximo miércoles. Por este motivo, el DT tomó una importante decisión con respecto al plantel.

El Xeneize no tuvo descanso y ya volvió a los entrenamiento en el predio de Ezeiza para preparar el cruce por la Copa. Pero la principal novedad se dio en el mediocampo: Gary Medel se entrenó como volante y tiene chances de sumar minutos ante el Aurinegro. Este domingo, el conjunto de La Ribera tendrá jornada libre y este lunes volverá a los entrenamientos.

Pese a que la mayoría de los clubes ya entraron en el receso por la Copa América, el elenco dirigido por Diego Martínez todavía tiene un compromiso importante antes del parate. Por este motivo, el DT trabajó con los jugadores que no tuvieron minutos ante el Fortín.

Con la cabeza puesta en la Copa Argentina, el plantel volverá a entrenarse a inicios de semana y el martes después del mediodía viajarán a Mendoza rumbo al partido contra el Mirasol.

Si bien todavía es anticipado pensar en el once que prepara Boca para el miércoles, todo indicaría que Marcos Rojo volvería a la titularidad y Nicolás Figal, que volvió a sumar minutos ante Vélez, sería el lateral derecho. Pero no todas son buenas noticias, el plantel sufrió un duro golpe con Aaron Anselmino, que a pesar de no haberle hecho estudios, parecería que se resintió de las lesiones musculares que tuvo anteriormente.

Gary Medel podría debutar ante Almirante Brown por la Copa Argentina

Además de los jugadores que volverían de las lesionas, Martínez podría llegar a contar con la presencia de Gary Medel, el primer refuerzo que sumó el Xeneize para el segundo semestre.

Justamente en el entrenamiento del sábado, el chileno ingresó como mediocampista central pensando en la posibilidad de que reemplace a a Ezequiel Fernández, ausente por la convocatoria de Javier Mascherano para la Sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos.

El chileno fue presentado oficialmente esta semana, pero ya aseguró que está a disposición del entrenador del Xeneize: «Con Riquelme hablamos de la versatilidad que tiene, y que pueda jugar de defensor o de volante nos da opciones. En los duelos defensivos, en la intensidad a la hora de recuperar, tiene algunas características que el resto no tiene. Por eso se dio su llegada. Tenemos la expectativa de que nos pueda ayudar a ser un mejor equipo, a aportarnos desde su jerarquía y experiencia para que los más chicos puedan copiar su profesionalismo».