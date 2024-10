Un exarquero de Boca fulminó al Dibu Martínez: «No comparto su forma de festejar»

Emiliano Martínez fue sancionado tras pegarle un manotazo a un camarógrafo en la derrota de Argentina ante Colombia y no podrá estar en la doble fecha FIFA que disputará la Albiceleste. Ahora, un exaquero de Boca apuntó por su actuación y criticó sus formas.

Óscar Córdoba, histórico arquero de la Selección de Colombia y del Xeneize fue muy crítico con las actitudes del guardameta argentino, quien se perderá los cruces de la Albiceleste ante Venezuela y Bolivia.

Durante una entrevista con DSports de Colombia, el exarquero que levantó las Copas Libertadores 2000 y 2001 con el Xeneize, opinó sobre el campeón del mundo: «Es una cuestión de educación social, cultural y familiar. A mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista, especialmente si representa a su selección. Esa conducta influye en chicos y chicas que lo ven como un ejemplo”.

Pese a las críticas por su actitud fuera del campo de juego, Córdoba destacó su nivel dentro de la cancha: «Es un gran arquero, nadie discute su calidad y lo que ha demostrado tanto con la Selección como en Inglaterra».

Además, el multicampeón con Boca planteó que los jugadores deben dar «el ejemplo a los más jóvenes que aspiran a ser los próximos Dibu Martínez o los Óscar Córdoba» y sostuvo que «si el comportamiento no se alinea con lo que debería ser la conducta de un verdadero deportista, es su problema, el mío es otro”.

La sanción que recibió el Dibu Martínez también estuvo relacionada con el festejo que llevó a cabo tras la obtención de la última Copa América, en la que se llevó el trofeo a la pelvis. Ante este acto, Córdoba mostró su repudio: “No comparto su forma de festejar. Puede que el público argentino lo reconozca como un ídolo por eso, pero yo no lo veo de la misma manera”.

Lionel Scaloni apuntó contra la sanción del Dibu Martínez

El entrenador de la Selección Argentina opinó en conferencia de prensa sobre la sanción que recibió el arquero argentino. Y mostró su indignación «él ya se ha expresado y ha estado bien, muy justo lo que ha dicho. Creo que son cosas, que ya dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a Dibu, a (Cuti) Romero. Son jugadores importantes y el equipo no se lo puede permitir, más allá de que yo no esté de acuerdo con la sanción «, planteó Scaloni.

Además, opinó que «más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente son cosas como entrenador que no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso. Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en si«.