Un jugador de Francia mostró su preocupación por Kylian Mbappé: «No tiene vida»

Kylian Mbappé es uno de los principales referentes del fútbol moderno. Con tan solo 19 años, se hizo cargo de la Selección de Francia y fue campeón del mundo en Rusia 2018. Rompió todos los récords y ahora es la principal estrella del Real Madrid. Sin embargo, un compañero del galo reveló detalles de su intimidad y encendió las alarmas por el delantero.

Ibrahima Konaté, habló luego de llegar a la concentración de Francia y opinó sobre las presiones que soporta el delantero merengue.

«A veces me pongo en su lugar. Si tuviera todo ese alboroto a mi alrededor, no sé si habría aguantado. Incluso podría sufrir una crisis psicológica, no tengo ni idea de si la ha tenido, me encantaría hablarlo con él», planteó el zaguero de Liverpool.

Está claro que Mbappé, con solo 25 años, todavía tiene mucho recorrido en el primer nivel. Y su cuidado físico es tan importante como su cabeza. «Creo que no es fácil vivir con todo lo que él vive. Todavía es joven, se las arregla para aguantar. Lo ganó todo muy joven. Todo lo que gira a su alrededor… No tiene vida. Debe ser duro para él», planteó el defensor.

Además, opinó sobre el duro recibimiento que tuvo la semana pasada en Lille, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Konaté repudió la situación: «No sabía que lo habían silbado. No entiendo por qué. Cuando jugué contra el Toulouse con el Liverpool, me dieron una bienvenida excepcional. No debe ser fácil vivir eso en tu país».

Malas noticias para Mbappé: no fue convocado en Francia

Tras haberse ausentado en el clásico ante Atlético de Madrid por “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, Mbappé volvió a la actividad el miércoles pasado, donde sumó algunos minutos en el partido de Champions League frente al Lille.

Aunque su físico aún no estaría en las mejores condiciones de cara a los encuentros ante Israel y Bélgica, que están pautados para el 10 y 14 de octubre, respectivamente. Por lo que no fue convocado por el elenco que dirige Didier Deschamps.