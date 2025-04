Una figura de Italia fulminó a Lionel Messi: «¿Sabes cuántos Balones de Oro ganaría? Cero”

Lionel Messi volvió a estar en el centro de la polémica luego de que una figura de Italia haya opinado de su carrera. Un histórico de la Selección Azzurri destrozó al capitán argentino y aseguró que no habría ganado ningún Balón de Oro si hubiese jugado en Italia.

Se trata de Francesco Totti, legendario exjugador de Roma y de la Selección de Italia, quien tuvo una fuerte reacción al opinar sobre la carrera del capitán argentino.

“Pon a Messi durante 25 años en la Roma. 25 años en Roma y dime cuántos Balones de Oro ganaría. ¿Ganaría 10 Balones de Oro? ¿Sabes cuántos Balones de Oro ganaría? Cero”, planteó sin filtro durante una entrevista en el podcast Que Viva el Fútbol.

Ante esta declaración, el periodista le criticó su decisión de permanecer toda su carrera en la capital italiana: “Pero la culpa es tuya porque eres idiota, porque te hubieras ido al Madrid y te hubieras llevado algunos a casa”.

“Yo no necesito el Balón de Oro. Yo gané todo con la Roma en 25 años, esa es mi mayor victoria. No me arrepiento de nada”, respondió de manera tajante, en un video que rápidamente generó repercusión.

Cómo fue la carrera de Francesco Totti en la Roma

El histórico delantero italiano desarrolló toda su carrera en la Loba, ganó la Serie A 2000/01, la Supercopa de italia del 2001 y 2007, la Copa Italia 2006/07 y 2007/08.

Además, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la institución, con 778 presentaciones. A nivel internacional, fue campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006.