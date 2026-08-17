Unión de Allen recibió una licencia para el Regional Amateur que ya tiene 18 de Río Negro y Neuquén

Unión de Allen recibió una licencia del Consejo Federal y jugará el Torneo Regional Amateur que comienza el último fin de semana de este mes.

Con el Mago, ya son 13 los equipos rionegrinos que participarán y es el cuarto de la Liga Confuencia. Ya estaban Atlético Regina, La Amistad y Deportivo Roca.

Los otros de la provincia son Cruz del Sur, Estudiantes Unidos y Puerto Moreno (Liga de Bariloche); Deportivo Darwin, Deportivo Beltrán y Sportsman (Liga de Luis Beltrán); Independiente de Río Colorado (Liga de Río Colorado) y Talleres de San Antonio Oeste (Liga de Viedma).

Los otros dos de la liga rionegrina pero en suelo bonarense son Villalonga y Jorge Newbery de Carmen de Patagones. Atlético de Río Colorado tenía la licencia para jugarlo pero desistió.

De Neuquén son 5: Independiente, Maronese, Alianza, San Patricio y Río Grande. Lifune anunció que será sede para el lanzamiento oficial del torneo, el próximo martes 25 de agosto. Será a las 16 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes de la capital provincial.

El Regional Amateur dará cuatro ascensos al Federal A y también cuatro boletos al Torneo Argentino del Interior que empezará el año que viene. Ese nuevo certamen pasará a ser el que clasifique al Federal A a partir del 2026.