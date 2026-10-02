“Wednesday” terminó el rodaje de su tercera temporada: cuándo se estrena y las figuras que se suman

Netflix confirmó que finalizó el rodaje de la tercera temporada de “Wednesday”, la exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega. La nueva entrega llegará en 2027 y contará con incorporaciones de peso, entre ellas Eva Green, Winona Ryder y Lena Headey.

Los seguidores de Wednesday están un paso más cerca de regresar a Nevermore. Netflix confirmó que terminó oficialmente el rodaje de la tercera temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega, aunque todavía habrá que esperar para conocer los nuevos episodios.

La producción finalizó el 30 de septiembre, después de varios meses de grabaciones que comenzaron en febrero. Para anunciarlo, la plataforma difundió una nueva imagen de Ortega nuevamente caracterizada como Wednesday Addams, sentada frente a su inseparable máquina de escribir.

Por el momento, Netflix no informó la fecha exacta de estreno, aunque la tercera temporada está prevista para 2027. Tras finalizar las grabaciones comienza ahora una extensa etapa de posproducción, especialmente importante en una ficción con una fuerte presencia de efectos visuales.

“Wednesday” 3: nuevos escenarios y un elenco lleno de figuras

La tercera temporada comenzó a filmarse cerca de Dublín, Irlanda, pero la producción también pasó por París, uno de los nuevos escenarios que tendrá la historia.

Además de Jenna Ortega, regresarán varios de los personajes centrales: Emma Myers como Enid Sinclair, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams y Fred Armisen como el tío Fester.

Pero una de las grandes apuestas estará en las incorporaciones. Eva Green interpretará a Ophelia Frump, la misteriosa hermana de Morticia y, por lo tanto, tía de Wednesday. La actriz vuelve así a trabajar dentro del universo creativo de Tim Burton.

También se confirmó la participación de Winona Ryder, que volverá a coincidir con Ortega y Burton después de Beetlejuice Beetlejuice. A ellas se sumarán Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Netflix todavía mantiene en secreto varios de los personajes que interpretarán.

Qué se sabe de la historia de la tercera temporada de “Wednesday”

La nueva entrega retomará uno de los grandes interrogantes que dejó el final de la segunda temporada. Wednesday partió junto al tío Fester para encontrar a Enid, después de que su amiga quedara atrapada en su forma de loba alfa.

También cobrará relevancia Ophelia, un personaje directamente relacionado con el misterio que se abrió en el cierre de la temporada anterior y que promete ampliar la historia de la familia de Morticia.

Mientras tanto, Tim Burton continuará como director y productor ejecutivo, mientras que Alfred Gough y Miles Millar seguirán al frente de la serie como creadores, showrunners y productores ejecutivos. La propia Jenna Ortega también figura como productora ejecutiva.

Cuándo se estrena “Wednesday” 3 en Netflix

La certeza, hasta ahora, es que “Wednesday” regresará durante 2027. Netflix todavía no reveló el día ni el mes del lanzamiento y tampoco confirmó si repetirá el esquema utilizado con la segunda temporada, que se estrenó dividida en dos partes.

Con el rodaje terminado, la producción entra ahora en su etapa final y comienza la cuenta regresiva para conocer las nuevas aventuras de Wednesday Addams en Nevermore.