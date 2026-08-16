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Sol de Mayo se acomodó en el Federal A y Rincón no pudo sumar en Mendoza

Sol de Mayo venció a Germinal y se metió en la zona de clasificación de la reválida del Federal A. En Mendoza, Deportivo Rincón cayó con San Martín.

Redacción

Por Redacción

Sol de Mayo logró una importante victoria en Viedma, 1-0 ante Germinal en un partido caliente y trepó a la zona de clasificación en la Révalida del Federal A. Además, Deportivo Rincón no pudo sumar en Mendoza y cayó por la mínima con San Martín.

En la capital rionegrina, el Albiceleste abrió el marcador a los 35’ con una gran jugada de Gabriel Jara que desbordó por derecha, mandó el centro y entró por el segundo palo Santiago Jara para empujarla.

El complemento fue un recital de expulsiones. A los 10’ vio la roja Joaquín Rojas en el visitante por una durísima patada ante Lucas Quilén. A los 22’, se fue a las duchas Gabriel Jara en el local, al recibir la segunda amarilla por protestar.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Diez minutos después, Germinal se quedó con 9 por otra roja directa. En este caso, fue a Rafael Sveruk que llegó muy tarde contra Héctor Morales que se le iba de contra.

Ya en tiempo de descuento, el colombiano Editson Córdoba recibió la segunda amonestación por empujar a un rival. En la siguiente fecha, Sol visitará a FADEP.

En Mendoza, Rincón perdió con San Martín por un gol de Felipe Rivarola en el primer tiempo para el local. El León venía de tres fechas sin perder e igual se mantiene en el podio del grupo. La próxima recibirá a Juventud Unida de San Luis.

(Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Tabla de posiciones


Temas

Deportivo Rincón

Federal A

Germinal de Rawson

San Martín de Mendoza

Sol de Mayo

Sol de Mayo logró una importante victoria en Viedma, 1-0 ante Germinal en un partido caliente y trepó a la zona de clasificación en la Révalida del Federal A. Además, Deportivo Rincón no pudo sumar en Mendoza y cayó por la mínima con San Martín.

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