Sol de Mayo se acomodó en el Federal A y Rincón no pudo sumar en Mendoza

Sol de Mayo logró una importante victoria en Viedma, 1-0 ante Germinal en un partido caliente y trepó a la zona de clasificación en la Révalida del Federal A. Además, Deportivo Rincón no pudo sumar en Mendoza y cayó por la mínima con San Martín.

En la capital rionegrina, el Albiceleste abrió el marcador a los 35’ con una gran jugada de Gabriel Jara que desbordó por derecha, mandó el centro y entró por el segundo palo Santiago Jara para empujarla.

El complemento fue un recital de expulsiones. A los 10’ vio la roja Joaquín Rojas en el visitante por una durísima patada ante Lucas Quilén. A los 22’, se fue a las duchas Gabriel Jara en el local, al recibir la segunda amarilla por protestar.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Diez minutos después, Germinal se quedó con 9 por otra roja directa. En este caso, fue a Rafael Sveruk que llegó muy tarde contra Héctor Morales que se le iba de contra.

Ya en tiempo de descuento, el colombiano Editson Córdoba recibió la segunda amonestación por empujar a un rival. En la siguiente fecha, Sol visitará a FADEP.

En Mendoza, Rincón perdió con San Martín por un gol de Felipe Rivarola en el primer tiempo para el local. El León venía de tres fechas sin perder e igual se mantiene en el podio del grupo. La próxima recibirá a Juventud Unida de San Luis.

(Foto: Prensa Deportivo Rincón)

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