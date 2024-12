Valentín Gómez, durísimo contra River: «Nadie fue capaz de llamarme»

Valentín Gómez fue una de las figuras del Vélez campeón de la Liga Profesional y uno de los defensores más destacados en el fútbol argentino con 21 años. El juvenil logró reponerse de su pase frustrado a Europa por lesión y reveló detalles de la situación que superó para volver al Fortín.

En julio de este año, el defensor viajó a Italia para realizarse la revisión médica en Palermo, club perteneciente al City Group que había decidido comprar su ficha. Aunque un problema en su rodilla frustró la negociación.

«Ni bien terminó la resonancia el médico me preguntó si había tenido alguna lesión y le comenté mi problema en el menisco. Me quedé unos días en Italia y me llamó mi papá para decirme que no se iba a hacer. Tal vez fue para mejor porque estaba todo medio confuso», reveló el central durante una entrevista en Espn.

Pero además de su trasferencia a Italia, se había confirmado que previamente iba a ser cedido a River a préstamo. Justamente Gómez confirmó que ya había hablado con algunos representantes del Millonario. Sin embargo, cuando se cayó la venta, la relación cambió.

«De River nadie fue capaz de llamarme. No sé si me dolió, pero creo que no estuvo bueno», disparó el zaguero.

La confesión de Valentín Gómez sobre su pase frustrado a River

El defensor del Fortín aseguró que ya había tenido contactos con autoridades del elenco de Núñez y mostró su disconformidad por la falta de comunicación.

«Antes había hablado con algunos en River, pero bueno. Es entendible también porque en el medio echaron al entrenador (por Martín Demichelis) y lo entendí. Pero hubiera sido lo lógico que alguien me hubiera llamado», reflexionó.