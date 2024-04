Vasco da Gama rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de Ramón Diaz

Las declaraciones de Ramón Díaz generaron polémica en el fútbol brasileño. Tal es así que el club donde dirige, Vasco da Gama publicó un comunicado sobre la situación ocurrida este jueves en la que el DT argentino cuestionó que una mujer utilice el VAR para revisar las decisiones arbitrales.

«Vasco da Gama lamenta la declaración del técnico Ramón Díaz y reafirma su compromiso en reforzar las medidas y las directrices educativas necesarias para cumplir sus determinaciones, valores y principios. Así como nuestro técnico, pedimos disculpas», escribió el conjunto carioca en sus redes sociales.

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama