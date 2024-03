Por qué se separaron Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: «Ya no estamos más juntos»

Se separaron Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. El propio exjugador de fútbol confirmó la noticia en sus redes sociales. «Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado», escribió Osvaldo. La pareja llevaba casi cuatro meses de relación.

De esta manera, Osvaldo puso fin a las especulaciones que se habían generado en los últimos días sobre su distanciamiento. En las redes, muchos habían notado que el exjugador de Boca había eliminado todas las fotos con ella en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, poco tiempo después había subido una foto de los dos juntos, felices mientras sonreían, algo que había enfriado los rumores. Finalmente en las últimas horas el músico eligió Instagram para dar a conocer la ruptura.

La periodista de espectáculos Karina Iavicoli contó en Intrusos los detalles de la ruptura. «Estuve averiguando, hablé con sus compañeros. Gente del canal me dice que la ven un poco alicaída. Ella es muy buena compañera, y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”.

“Está destrozada. No se consigue un novio así todos los días”, agregó Marcela Tauro. “Yo no quería ser tan dura, es verdad está triste. Hace un tiempito vieron que apareció una tercera en discordia. Esta chica le habría mandado un video, y habría hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis. Sin embargo, los compañeros me dicen que esto no habría hecho mella entre ellos. Yo lo lamento por ella, porque está enamorada”, agregó Iavicoli.

Por qué se separaron Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

La tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester sería una joven llamada Florencia. Esta había asegurado en Socios del Espectáculo que había tenido una “charla hot” con el ex futbolista.

“Volvimos a hablar después de mucho tiempo por su cumpleaños, lo saludé, me pidió el teléfono y seguimos por ahí. Hubo intercambio de videítos. Yo te puedo mostrar los mensajes con él”, comentó.