Video | La divertida forma de corregir de un docente durante la Copa América: «Sueñan con sacarse un Messi»

La Selección Argentina capta la atención de todo el país durante la Copa América y muchas personas utilizan su creatividad para aprovechar el furor que hay por el elenco capitaneado por Lionel Messi. Así fue el caso de un docente que encontró una divertida forma de corregir los exámenes relacionada al certamen continental.

«Cuando corregís exámenes en plena Copa América y tus alumnos sueñan con sacarse un Messi«, escribió en su cuenta de Tiktok Mauricio Gutvay, el docente que creó esta ingeniosa forma de evaluar.

En el video que publicó, se puede ver como reúne una gran cantidad de exámenes acompañado de una música relacionada a la Copa América y muestra que en cada uno abrochó una imagen con un jugador de la Selección Argentina. Sin embargo, la sorpresa se da con la relación que tiene cada futbolista con la nota evaluada.

Luego de mostrar a los jugadores, el profesor levanta la imagen y su número indica la nota que obtuvieron en el examen. De esta manera, algunos alumnos obtuvieron un Marcos Acuña (8), Leandro Paredes (5), Gonzalo Montiel (4), Julián Álvarez (9) y tan solo un estudiante obtuvo al capitán argentino, el 10 de Messi.

Rápidamente el video se hizo viral en redes sociales donde generó todo tipo de reacciones y muchos se lo tomaron con humor. «No sé si sacarme un todos somos Montiel o un 9«, plantearon algunos usuarios. Otros plantearon que «No importa cómo, pero Messi siempre es la figurita difícil«.

