Lionel Messi se someterá a estudios médicos en Miami: por qué tuvo que esperar

Finalmente Lionel Messi se someterá a estudios médicos luego de padecer una dolencia en el aductor de la pierna derecha en la victoria de Argentina ante Chile por 1-0, por la segunda fecha de la Copa América.

Tras la agónica victoria, el capitán se refirió a la molestia que sintió durante el encuentro. «Qué se yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos», admitió Messi en zona mixta.

🗣️"EN LA PRIMERA JUGADA SE ME PUSO DURO EL ADUCTOR. NO SENTÍ EL PINCHAZO, NI EL DESGARRO, PERO SÍ QUE ME COSTABA MOVERME CON LIBERTAD"



🎙️ Lionel Messi, sobre la molestia en su pierna derecha.



A falta de dos días para el cierre de la fase de grupos contra Perú, el capitán del seleccionado argentino será evaluado esta tarde en Miami. En principio iban a realizarse el miércoles, pero se optó por esperar para que se desinflame la zona afectada.

Tras la victoria del elenco argentino, Lionel Scaloni aseguró que ante Perú hará cambios en el equipo y según el periodista Gastón Edul, el astro rosarino va a descansar en la tercera fecha para llegar bien a los cuartos de final.

La Albiceleste se aseguró la clasificación y con un punto ganará la zona, independientemente de lo que pase entre Canadá y Chile.

Luego del encuentro, el rosarino reveló que no se sintió de la mejor manera los días previos al partido y eso también pudo repercutir en su desempeño: «Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también», explicó.

Por último, Messi fue consultado sobre la posible rotación para el partido con Perú, teniendo en cuenta que ya la Selección Argentina tiene prácticamente asegurado el primer puesto: «Ver cómo se dan estos días, cómo me voy recuperando, pero sí , hoy dimos un paso importante para estar clasificados, pero son muchos partidos seguidos, muchos viajes, empezaremos a pensar en lo que se viene», señaló.

