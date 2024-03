Video | Lionel Scaloni contó por qué puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

En una entrevista con AFA Estudio en la previa de los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica, Lionel Scaloni habló sobre las sensaciones una vez que terminó el Mundial de Qatar 2022, el desempeño de los juveniles que fueron convocados y contó cuál es el desafío del seleccionado argentino.

«Después del mundial uno siente una sensación rara, lo había dicho Tagliafico. No es fácil seguir compitiendo y hacerle entender a los jugadores que hay que seguir. Por suerte tenemos jugadores que son animales de la competición» arrojó el técnico argentino.

Respecto a la semana de entrenamiento en la previa a la fecha FIFA, el oriundo de Pujato indicó: «Ésta semana se entrenamiento ha sido muy buena y es lo que necesitaba para reforzar esta idea de seguir«.

Luego, ante la consulta por los jugadores juveniles que fueron convocados para la gira por Estados Unidos, aseguró que «son chicos jovenes» y apuestan por ellos. «Solo hay que darle la posibilidad de que jueguen. Todo el mundo necesita saber que la selección es para todos«, detalló.

De cara a la Copa América, el entrenador enfatizó en que «el objetivo es seguir compitiendo». Además destacó el entusiasmo de los jugadores por ser parte del seleccionado y reparó en el caso de Lisandro Martínez.

«Un ejemplo es el caso de Lisandro. Quiso venir y nos transmite una alegria enorme. Nuestro objetivo es que ellos sigan compitiendo de esta manera a pesar de haber ganado», reflexionó.

Ante las declaraciones de algunos jugadores que expresaron el deseo de formar parte de la delegación que viaje a París para disputar los Juegos Olímpicos, Scaloni indicó que «todo es positivo».

«Hablé con Masche y de cara a la Seleccción Mayor no tenemos inconveniente. Veo positivo que un jugador quiera estar. El que tenga la oportunidad de jugar, es algo único», dijo el entrenador.

Por último, se refirió a la charla inédita con Tagliafico, luego de la derrota de Argentina por 1-2 ante Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo 2022.

“Si hubiese sabido que estaban filmando no me comía tanto las ‘S’, me las comí todas jaja. Estaba confiado, íbamos camino a la rueda de prensa con México y notaba que el equipo había dejado atrás ese momento”.



