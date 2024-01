Video | Santiago Montiel tras su polémico festejo en el Monumental: «Fue por emociones encontradas»

Santiago Montiel, quién ingresó desde el banco sobre el final del encuentro entre River y Argentinos Juniors en el Monumental y se llevó todos los elogios, críticas en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El elenco de Demichelis abrió el marcador con un gol de Miguel Borja, pero sobre el final, Santiago Montiel, le arrebató la victoria al Millonario luego de una jugada individual y su festejo generó revuelo en el Más Monumental.

Consumado el encuentro que terminó en empate, el primo de Gonzalo Montiel se refirió al polémico festejo. «Uno nunca se imagina vivir esto. Yo hice todas las inferiores acá hasta Reserva, soy hincha de este club pero el festejo fue por emociones encontradas por todo lo que pasé, de todo el recorrido que hice«, arrojó.

Luego hizo referencia a su polémica salida de River en 2022. «Creo que la que no es tan linda es cuando me fui de acá, que estuve bastante tiempo solo entrenando. Después Argentinos Juniors me abrió las puertas, es un club que me dio y me está dando todo«, sentenció.

Por último, hizo hincapié en el polémico festejo y pidió disculpas. «Fue solamente un festejo, yo soy hincha de este club y creo que si la gente o los jugadores lo tomaron mal, les pido disculpas. No fue intención provocar a nadie», cerró.