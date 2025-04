Walter Martínez renunció en Fernández Oro: «Cuando no me quieren trato de correrme»

A pesar de la buena campaña de Fernández Oro en la Liga Confluencia, Walter Martínez renunció como entrenador luego de la doble fecha del fin de semana largo.

El Trueno Verde está tercero en la tabla del Apertura a cinco puntos del líder La Amistad. Llegó a estar puntero y viene de perder el invicto con sus únicas dos derrotas en el torneo ante Atlético Regina y San Sebastián.

En este caso, los resultados no fueron lo que motivó la salida de Martínez. Lo que desencadenó su renuncia fue la decisión del club de apartarlo en su rol de canchero, un trabajo que hacía además del de técnico.

«Mi salida no es por lo que pasó este fin de semana sino en los ultimos meses. Iba a ser muy difícil sostenerme por el poco acompañamiento institucional y el desgate que me causó mi exclusión como canchero», aseguró en diálogo con Río Negro.

«Sin quererlo eso se trasladó al plantel. De alguna forma yo ya estaba molestando. Soy hincha y amo a este club, cuando no me quieren en un lugar trato de correrme, no quiero ser una piedra en el zapato», continuó.

«Lo charlamos con la gente del cuerpo técnico y tomamos la decisión de dar un paso al costado luego de hablarlo también con el plantel», agregó el DT.

Martínez hizo hincapié en lo que los resultados recientes no tuvieron nada que ver con su renuncia. «Me sentía totalmente preparado y tranquilo como para poder remontar cualquier cosa. No a todos les pareció lo mismo, dar un paso al costado era lo mejor para el club», concluyó.