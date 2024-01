Xavi contra el Real Madrid, tras el polémico triunfo ante Almería: «Había cosas que no me cuadraban»

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, sostuvo que a su equipo le resultará «muy difícil ganar esta liga», en referencia al polémico triunfo del Real Madrid sobre Almería en que el Merengue se vio favorecido por fallos arbitrales.

El entrenador del Barcelona brindó una conferencia de prensa luego de que su equipo derrotara 4 a 2 al Betis en condición de visitante. Luego de analizar la victoria de sus dirigidos, el ídolo culé apuntó contra su clásico rival.

Al ser consultado por la victoria polémica del Real Madrid el técnico reflexionó: «Me quedo con las palabras de Gaika Garitano y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, muy buen periodista. Las palabras del técnico de Almería son claras, pero si hablamos más nos sancionan», disparó Xavi.

🔥 "Va a ser muy difícil ganar esta Liga. HAY COSAS QUE NO ME CUADRAN". pic.twitter.com/OJh4gHJ6No — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2024

Garitano dijo que ya le había sucedido algo similar anteriormente en el Santiago Bernabéu. «Alguien decidió que Almería no podía ganar aquí», refirió el entrenador, mientras que su dirigido, Gonzalo Melero, directamente sostuvo que a su equipo lo «robaron» luego de empezar ganando 2-0 y perder 3-2.

«Yo ya lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, porque había cosas que no me cuadraban. Hay cosas que no controlamos y lo de hoy lo ha visto todo el mundo. Me acuerdo que en ese partido hubo un penal a Raphinha en Vallecas. Y después el gol de Joao Félix en Granada que no nos dieron, porque sino llevaríamos seis puntos más. Y no son excusas, son realidades», concluyó Xavi.