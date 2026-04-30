Para Gasly, Colapinto es el piloto con más apoyo en la Fórmula 1: «Nunca había visto algo así»

La impresionante exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires sigue generando repercusiones en el paddock de la Fórmula 1. En la antesala del Gran Premio de Miami, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se mostró sorprendido por el apoyo que recibió el joven argentino.

El francés siguió de cerca el Road Show que reunió a una multitud en las calles porteñas y no ocultó su asombro: «Fue bastante increíble. Lo estuve viendo por redes sociales, casi como si fuera en vivo, y fue una locura», expresó en la previa de la carrera en Estados Unidos.

En ese sentido, Gasly remarcó la magnitud del fenómeno que genera Colapinto: «Creo que hoy probablemente tenga la comunidad más grande detrás suyo de todos los pilotos del paddock», aseguró, en referencia al respaldo constante que recibe el argentino.

Además, profundizó sobre el impacto del público albiceleste: «Es realmente impresionante ver cuánto apoyo viene desde Argentina, porque nunca había visto algo así antes de que Franco llegara a la parrilla. Es como si todo un país se hubiera sumado al deporte», afirmó.

Una multitud acompañó a Colapinto en Buenos Aires el pasado domingo. (Foto: Clarín Fotografía)

Por su parte, el propio Colapinto también valoró lo vivido en Buenos Aires, donde más de 600 mil personas participaron del evento. «Eran cuadras y cuadras de gente. Es algo muy lindo. Sé el sacrificio que hacen para venir a verme y apoyarme carrera tras carrera», destacó.

En la misma línea, el piloto de 22 años resaltó la conexión del país con el automovilismo: «Argentina es muy fierrera. Tener un Fórmula 1 de cerca después de tantos años fue algo único. Es un momento que me voy a acordar para siempre», concluyó.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13 a 14.30 (hora argentina).

13 a 14.30 (hora argentina). Clasificación sprint: 17.30 a 18.15.

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint : 13 a 14.

: 13 a 14. Clasificación: 17 a 18.

Domingo 3 de mayo