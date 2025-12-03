SUSCRIBITE
Gol del cipoleño Simoni en la final del Torneo de reserva entre Boca y Gimnasia

El Xeneize y el Lobo estan jugando la final del Torneo Proyección. El equipo platense comenzó ganando pero Valentino Simoni lo empató en el complemento.

Por Redacción

Valentino Simoni marcó el gol del empate en la final del Torneo Proyección.

Desde las 19:30, en el Estadio Florencio Sola, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata disputan la final del Torneo Proyección.

El Lobo abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de Santino López. A partir de ese tanto, el Xeneize se adueñó del partido e insistió por todas las vías hasta que, a los 12 del complemento, Valentino Simoni marcó el empate: capturó un rebote dentro del área y la mandó a guardar.

En caso de que persista la igualdad en los 90 minutos, el partido irá a alargue.

El cipoleño es el segundo jugador con más presencias de la Reserva de Boca en el siglo XXI: acumula 96 partidos24 goles (cuarto máximo anotador del club en la categoría durante este siglo) y cuatro títulos. Ya había sido decisivo en la definición del Torneo de Reserva de 2021, anotando un doblete clave ante Arsenal de Sarandí.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Iker Zufiaurre, Valentino Simoni y Joaquín RuizDT: Mariano Herrón.

Gimnasia: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís. DT: Ricardo Kuzemka.

Hora: 19:30

Estadio: Florencio Sola

TV: ESPN


