Gol del cipoleño Simoni en la final del Torneo de reserva entre Boca y Gimnasia

Valentino Simoni marcó el gol del empate en la final del Torneo Proyección.

Desde las 19:30, en el Estadio Florencio Sola, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata disputan la final del Torneo Proyección.

El Lobo abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de Santino López. A partir de ese tanto, el Xeneize se adueñó del partido e insistió por todas las vías hasta que, a los 12 del complemento, Valentino Simoni marcó el empate: capturó un rebote dentro del área y la mandó a guardar.

En caso de que persista la igualdad en los 90 minutos, el partido irá a alargue.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Valentino Simoni siguió la jugada a la perfección y aprovechó el rebote para marcar el 1-1 entre Boca y Gimnasia en la Final del #TorneoProyección.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xusj6eiI0q — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025

El cipoleño es el segundo jugador con más presencias de la Reserva de Boca en el siglo XXI: acumula 96 partidos, 24 goles (cuarto máximo anotador del club en la categoría durante este siglo) y cuatro títulos. Ya había sido decisivo en la definición del Torneo de Reserva de 2021, anotando un doblete clave ante Arsenal de Sarandí.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Iker Zufiaurre, Valentino Simoni y Joaquín Ruiz. DT: Mariano Herrón.

Gimnasia: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís. DT: Ricardo Kuzemka.

Hora: 19:30

Estadio: Florencio Sola

TV: ESPN