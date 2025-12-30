Golazo de Enzo Fernández y asistencia de Garnacho en el empate de Chelsea

Enzo Fernández y una gran definición ante el Bournemouth. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

En el marco de la fecha 19 de la Premier League, Enzo Fernández fue protagonista en el empate de Chelsea. El volante argentino recibió una asistencia de Alejandro Garnacho y con un derechazo cruzado marcó un golazo en la igualdad por 2 a 2 frente al Bournemouth, en Stamford Bridge.

Ambos futbolistas fueron titulares y Facundo Buonanotte estuvo en el banco de suplentes del conjunto Blues. En Bournemouth, salió desde el inicio Marcos Senesi y Julio Soler estuvo entre las alternativas.

En el comienzo del partido, Chelsea sufrió el primer tanto a los 6 minutos, luego que David Brooks marcara para el Bournemouth. Sin embargo, a los 15′ llegó el empate por intermedio de un penal convertido por el inglés Cole Palmer, quien definió suave a la derecha de Djordje Petrovic.

El golazo de Enzo Fernández para dar vuelta el partido

Luego, a los 23 minutos Alejandro Garnacho hizo un recorte por la izquierda del ataque local y cedió para Enzo. El ex River se sacó de encima a un defensor, acomodó la pelota y, con su pie derecho remató con fuerza y precisión para meter el balón en el ángulo superior izquierdo de Petrovic.

Chelsea pasó a ganar 2-1, pero la visita consiguió igualar el partido a los 27 del primer tiempo con Justin Kluivert. Con este resultado, Chelsea quedó quinto en las posiciones, con 30 puntos, en zona de clasificación a Europa League.

Emiliano Martínez sufrió en la derrota 4-1 de Aston Villa ante el líder Arsenal.

Dibu Martínez no pudo despejar en el gol de Arsenal

Por su parte, el Aston Villa del Dibu Martínez sufrió una derrota al caer por 4-1 ante Arsenal. A los 3 minutos del complemento, el marplatense quiso rechazar con los puños un córner desde la derecha y perdió ante Gabriel Magalhaes, que gritó el primero del líder.

Fue el inicio de una goleada para Arsenal. A continuación: Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús extendieron la ventaja para los punteros. El descuento de los Villanos llegó con Ollie Watkins, en el tiempo adicionado.