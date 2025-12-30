Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Las ocupaciones de Lionel Scaloni están lejos de concentrarse únicamente en su cargo como entrenador de la Selección Argentina, porque ya ha manifestado que tiene varios pasatiempos que lo ayudan a vivir la vida con una mayor relajación. A su pasión por el ciclismo, ahora hay que sumarle el automovilismo, porque acaba de ganar una carrera de karting en la ciudad de Rosario.

La carrera de karting que ganó Lionel Scaloni

La actividad se desarrolló en Rosario Indoor Kart, un circuito cubierto de alquiler que cuenta con una pista de 330 metros, once karts en condiciones parejas y sistema de cronometraje computarizado. Según informaron desde el lugar, el entrenador de la Selección Argentina completó el recorrido en un tiempo aproximado de 25 minutos.

TÍPICO: FALTÁS UN DÍA Y CAE SCALONI A MANEJAR UN KARTING 😂👏



El técnico campeón del mundo Lionel Scaloni aprovechó su estadía en Rosario, se subió a un karting indoor y terminó haciendo lo que mejor sabe: ganar.



📹 rosarioindoorkart pic.twitter.com/bs0FusNdOI — Diario La Capital (@lacapital) December 30, 2025

La filmación inicia con un primer plano sobre el oriundo de Pujato con la frase escrita: “Hola, campeón”. Acto seguido, la cámara hace un recorrido de los siete competidores que se enfrentaron en la pista de manera recreativa; el DT fue enfocado desde el primer lugar con el casco puesto. Con su característica amabilidad, saludó frente a la cámara antes del inicio.

Más allá de haber iniciado desde la cima, perdió la punta en los primeros segundos y apeló a una estrategia que le rindió sus frutos porque tomó todas las curvas bien pegado a los guardarraíl, mientras su principal rival completó sus giros pegado a las barreras de protección.

El gusto de Scaloni por los deportes con ruedas no es nuevo. Más allá del karting, el ex defensor es un apasionado del ciclismo, en particular del mountain bike. A lo largo de los años participó en pruebas exigentes como el Desafío del Río Pinto, en Córdoba, y en distintas competencias en Mallorca, España, donde reside parte del año.

Luego, Lionel Scaloni fue captado al cierre de la grabación en el primer lugar del podio para dar cuenta de su gran victoria. “Gracias, campeón”, concluyeron desde el perfil oficial del comercio.

El posteo fue acompañado por la característica canción de “Muchachos…”, de La Mosca, y entre los comentarios de la publicación se destacó el de Facundo Ardusso, piloto del Turismo Carretera (TC), con un emoji de una carita enamorada.

No es la primera experiencia de Scaloni vinculada a los fierros, aunque sus inicios se remontan a los vehículos de dos ruedas: “Era un loco de la moto, siempre me gustaron. Todos mis amigos tenían moto y yo le insistía a mi viejo para que me comprara una; el tema era que nosotros no teníamos capacidad económica. Al final, con mucho esfuerzo, le compró un scooter a Di Prinzio, un amigo de la familia que nos dio facilidades, nos dejó pagarla como en 20 cuotas. Después cambiamos por una Honda MX, tipo cross. A mí me encantaba hacer la Gran Willy y llevarla en una rueda muchos metros. Una locura. Iba enfrente del boliche, me creía el vivo del pueblo, hasta que una vez me enganchó el cordón de la zapatilla en la palanca de cambios, me giré y rompí toda la moto”, así lo contó el DT Albiceleste en el libro ”Scaloni, biografía oficial», escrito por el periodista y escritor Diego Borinsky.

Con información de Infobae.