Gonzalo Lo Moro, de Viedma, debutará en los Juegos Panamericanos con un sueño dorado

Viedma es una de las cunas de los mejores palistas del canotaje de velocidad y una de las grandes promesas de la ciudad dirá presente en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Se trata de Gonzalo Lo Moro que, a punto de cumplir 22 años, participará por primera vez de la gran cita del deporte continental.

El joven atleta rionegrino participará en las pruebas de K2 500 metros, junto a Agustín Vernice, y también en la de K4 500 metros, donde compartirá equipo con el también viedmense Manuel Lascano Micaz, Vernice y Gonzalo Carreras.

En el últimos años Lo Moro se sumó a la Selección Argentina senior con la que ya se dio el lujo de subirse a lo más alto del podio en los Juegos Odesur de Asunción 2022 en K1 200 metros y K2 500 metros.

Luego de un 2023 muy exigente llega el gran momento de competir en Santiago 2023, donde se ilusiona con bañarse en oro.

«La idea es apuntar a la medalla de oro», aseguró Lo Moro

“La idea es ser protagonistas y apuntar a la dorada. Vamos a Chile a dar lo mejor de nosotros e intentar ganar medallas. El rival a vencer es Canadá y nos preparamos para darle batalla. El alto rendimiento es muy difícil”, le aseguró a ‘Entre Redes’ de Río Negro Radio.

Gonzalo ultima detalles de cara a la competencia junto al equipo argentino que esta concentrando en San Rafael, Mendoza, antes de emprender viaje al otro lado de la Cordillera.

“La preparación viene siendo muy buena, fue un acierto poder venir con todo el equipo a San Rafael. Tiene el lago, que es muy lindo para entrenar y liberas presiones, se hace más llevadero estar en el día a día con todo el grupo”, explicó el joven debutante en un Panamericano.

Gonzalo Lo Moro y su debut en un Juego Panamericano

Lo Moro hará su primera presentación en unos Juegos a nivel senior, pero ya sabe lo que es competir con los mejores del continente porque le tocó en la categoría junior.

“Estuve en Cali 2021 (NdR: ganó la medalla de oro en K4 500 metros y fue bronce en K1 200 metros), pero esto va a ser diferente. Tengo un poco de ansiedad, pero me apoyo en los más grandes. Desde el año pasado, que subí de categoría, Agus (Vernice) y Manu (Lascano) me dieron una mano enorme. Me ayudaron a estar más tranquilo, a respetar mis tiempos de crecimiento y que no me ganen los nervios”, detalló.

Como casi todo viedmense, Gonzalo tiene una relación con el canotaje desde muy chico. Aprendió a remar junto a su papá, luego se sumó al equipo del Club Náutico Quimey Leuvú hasta que llegó a la Selección.

Ahora le tocará asumir uno de los compromisos más importantes con la camiseta Argentina y está preparado. “Amo este deporte y me pone contento representar a mi país haciendo lo que me gusta. Me enorgullece un montón, y quiero dejar a la bandera lo más alto posible”, finalizó.

