Panamericanos 2023: el arquero de Conesa que va por su segunda medalla de oro en Chile

En junio de 2022 salvó su vida de milagro, cuatro meses después se colgó la medalla dorada en los Juegos Odesur de Paraguay y ahora ya tiene todo listo para volver a representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos. El conesino Iván Nikolajuk afina la puntería de cara la cita de Santiago 2023, donde sueña con repetir.

Es que cuatro años atrás, en Lima 2019, se subió a lo más alto del podio junto a la cordobesa en Eugenia González Briozzo en tiro con arco compuesto por equipos mixtos. Desde aquel momento, Iván se puso como gran objetivo regresar a la gran cita del deporte continental para volver a ganar.

Luego de mucho trabajo, de momentos muy buenos y otros no tanto, el oriundo de General Conesa esta a un paso de cumplir lo que se propuso.

“Desde que terminó Lima 2019 sabía que quería volver a vivir un Juego Panamericano. No me lo saqué de la cabeza y cuando llego el momento para pelear por la plaza, la gané en mi primera oportunidad”, le contó a ‘Entre Redes’ de Río Negro Radio.

El camino de Iván Nikolajuk a Santiago 2023

Aquella oportunidad fue en los Juegos Odesur de Asunción 2022, donde logró la medalla dorada y el pase directo a Santiago 2023 en la categoría de tiro con arco compuesto individual masculino.

Ese triunfo no solo le permitió quedarse con el boleto a los Panamericanos sino que también le da confianza de cara a lo que viene para intentar repetir en la capital chilena.

“Voy por la de oro, porque es mi objetivo desde que gané en mixto. Ahí me di cuenta que se podía dar. Estos cuatro años me sacrifiqué y se que la puedo ganar. No va a ser fácil porque somos 16 arqueros que tenemos mas o menos el mismo nivel, pero voy por lo mejor”, aseguró Nikolajuk, que se agranda en los eventos importantes.

A lo largo de estos cuatro años, Iván sufrió los altibajos de cualquier deportista de alto rendimiento. Aunque también es un convencido de que de los errores dejan enseñanzas. “Enfocarse es difícil. Estuvo la pandemia y en el medio tuve otras competencias. En algunas no la pasé bien y en otras me fue muy mal, pero así se aprende. Si no me hubiese pasado eso, no tendría qué mejorar”, agregó.

Luego de salvar su vida, Nikolajuk va por más

A mediados de 2022, Iván salvó su vida de milagro: se intoxicó por una fuga de monóxido de carbono en su departamento, pero fue rescatado justo a tiempo. “Después de eso, me planteé no sufrir por cosas deportivas. Volví de la intoxicación, entrené un mes y clasifiqué a los Juegos Odesur”, contó un tiempo atrás y ahora más enfocado va por todo a Santiago de Chile.

Nikolajuk iniciará su participación en los Panamericanos a partir del 1 de noviembre. Antes tiene un torneo Sudamericano que le servirá como banco de pruebas para la gran cita. “Me vengo preparando desde principios de año y ya estoy listo”, aseguró el conesino que afina la puntería para tratar de volver a bañarse en oro.

Escuchá a Iván Nikolajuk en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).