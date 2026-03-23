Gustavo Álvarez ya dirigió su primera práctica en San Lorenzo y se prepara para debutar ante Riestra

San Lorenzo hizo oficial este lunes la llegada de Gustavo Álvarez como nuevo director técnico, luego de la destitución de Damián Ayude, quien dejó su cargo tras la dura derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo.



Esta tarde, el DT firmó su contrato por un año junto a las autoridades del Club: Sergio Costantino (presidente) y Pablo Barrientos (presidente de fútbol).



Estará acompañado por Marcelo Figueroa (preparador físico), Nilo… pic.twitter.com/ZKYcMjWJJ3 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 23, 2026

El flamante entrenador firmó contrato por un año junto a las autoridades del club, encabezadas por Sergio Costantino y Pablo Barrientos (presidente del fútbol profesional), y rápidamente se puso al frente del plantel.

En el medio de la transición, Alan Capobianco, de apenas 33 años, había asumido de manera interina y dirigió al equipo en la goleada 5-0 ante Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina.

¡Bienvenido al club más lindo de todos, Gustavo! pic.twitter.com/2B4LrVw0EL — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 23, 2026

Tal como habían anticipado los dirigentes, San Lorenzo se movió con rapidez para encontrar al reemplazante, con el objetivo de que el nuevo DT esté al mando en el próximo compromiso ante Deportivo Riestra, por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Álvarez ya dirigió su primera práctica y comenzó a planificar el duelo ante el Malevo, que se jugará este miércoles desde las 19 en el estadio Guillermo Laza. Además, se confirmó que su cuerpo técnico estará integrado por Marcelo Figueroa (preparador físico) y Nilo Carretero y César Córdoba (ayudantes de campo).

El entrenador tiene un sello marcado: sus equipos suelen jugar con un esquema de tres defensores en el fondo, cuatro en el medio, un enganche y dos delanteros. De todas formas, solo contará con dos entrenamientos de cara a este encuentro y lo más probable es que aproveche la fecha FIFA para aceitar su estilo de juego.

La trayectoria de Gustavo Álvarez como entrenador

El entrenador argentino viene de destacarse en el fútbol chileno. Su último paso fue por Universidad de Chile, donde conquistó la Copa de Chile 2024 y la Supercopa 2025, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que cayó ante Lanús.

Su clasificación a esa fase se dio en medio de la polémica en los octavos de final, cuando la CONMEBOL le otorgó el pase tras los incidentes entre hinchadas en la serie frente a Independiente. Su vínculo con Los Azules finalizó en diciembre de 2025, por mutuo acuerdo.

Previamente, había sido campeón del Torneo de Primera División de Chile 2023 con Huachipato, uno de los logros más importantes de su carrera.

Álvarez inició su camino como DT en Temperley en 2016 y luego tuvo pasos por Aldosivi y Patronato. También dirigió en Perú, donde estuvo al frente de Sport Boys y Atlético Grau.