Fernando Gago fue presentado como nuevo técnico de Universidad de Chile
El entrenador argentino cruzó la cordillera y puso la firma en el cuadro azul. Los detalles.
Fernando Gago fue presentado oficialmente este viernes como nuevo entrenador de la Universidad de Chile. Pintita volvió al ruedo tras su paso por Necaxa, firmó su contrato y está listo para iniciar otro desafío en su carrera como técnico.
Gago rubricó su vínculo hasta finales de 2027 y buscará volver a llevar a la cima al equipo Azul, que no disputará ningún torneo continental este año.
La presentación de Fernando Gago en Universidad de Chile
El primer día de Fernando Gago recorriendo el Centro Deportivo Azul 🦉 pic.twitter.com/ZGeallhB7f— Universidad de Chile (@udechile) March 20, 2026
Universidad de Chile marcha en mitad de tabla en el campeonato de Primera División y Pintita podría debutar el próximo martes por la Copa local, como local frente a Unión La Calera.
Fernando Gago ganó dos títulos como entrenador durante su paso por Racing y no dejó buenas sensaciones en Boca. Además pasó por México y comenzó su carrera en Aldosivi de Mar del Plata.
El argentino asumirá este sábado y tendrá a Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico.
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