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Hat-trick de Mastantuono en la Fiorentina: los golazos y la ovación al argentino

Redacción

Por Redacción

La efusividad de Franco Mastantuono al convertir su primer gol en la Fiorentina, ante Venezia en la Serie A. (Foto: AP)

La efusividad de Franco Mastantuono al convertir su primer gol en la Fiorentina, ante Venezia en la Serie A. (Foto: AP)

Luego de una compleja temporada en Real Madrid, Franco Mastantuono salió cedido a la Fiorentina y, en su quinto partido con la camiseta violeta, se estrenó en las redes con un hat-trick ante Venezia por la cuarta fecha de la Serie A.

El debut goleador del futbolista de 19 años llegó a los 29 minutos del primer tiempo. El ex River recibió volcado sobre la derecha, limpió al marcador con un recorte hacia adentro y, desde el borde del área, sacudió el primer palo para poner el 1-1 parcial.

Tan solo un minuto después, la Fiorentina recuperó la pelota luego de que el conjunto local sacara del medio. El delantero Beto aprovechó un error del defensor rival y Mastantuono volvió a recibir en el borde del área. El argentino recortó hacia adentro y, esta vez, abrió el pie: la pelota rebotó en el palo derecho del arquero Stanković antes de ingresar al arco para dar vuelta el resultado y poner el 2-1.

Ya en el complemento, a los 21 minutos, el argentino Mateo Pellegrino, que llegó a la Viola proveniente del Parma, marcó un gran gol de contragolpe. El delantero corrió desde la mitad de la cancha y definió cruzado para poner el 3-1 y comenzar a encaminar la victoria.

El hat-trick de Mastantuono llegó a los 39 minutos. El oriundo de Azul recibió un pase pinchado, remató y, luego de la atajada del arquero, la pelota rebotó en su cara e ingresó al arco para poner el 4-1 sobre el cierre.

Dos minutos después, Hainaut descontó para el local y el encuentro terminó 4-2. Además, el futbolista de 19 años se retiró del campo ovacionado por los hinchas de la Fiorentina al ser reemplazado a un minuto del final.


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Luego de una compleja temporada en Real Madrid, Franco Mastantuono salió cedido a la Fiorentina y, en su quinto partido con la camiseta violeta, se estrenó en las redes con un hat-trick ante Venezia por la cuarta fecha de la Serie A.

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