La primera fábrica de caños de plástico reforzados ya produce en Plaza Huincul

El parque industrial de Plaza Huincul estrenó la primera empresa radicada. Está en marcha y se trata de la elaboración de tubos de plástico reforzado de material compuesto, orientados a la industria del petróleo, el gas y agua, aunque también es factible para el sector minero. El gobernador Rolando Figueroa participó del acto inaugural junto al intendente anfitrión, Claudio Larraza.

La comitiva de autoridades incluyó al jefe comunal de Neuquén, Mariano Gaido, al cutralquense Ramón Rioseco y a ministros, diputados y concejales.

Se trata de la firma Plastiferro Gas & Oil, que se dedicará a la producción de tubería en rollos de hasta 1.500 metros de largo, sin uniones. La ida útil se estimó en 20 años aunque puede haber experiencias que superen ese límite de vida útil.

Franco Andreani, CEO del Grupo Andreani; Alberto Olmedo, CEO del Grupo Plastiferro recibieron a los invitados. En la apertura, se recordó que la radicación de la firma empezó el año pasado y se optó por Plaza Huincul ante la ubicación estratégica observada, en el corredor energético de la provincia. La expectativa ahora se incrementa, ante el desarrollo del proyecto de gas natural licuado.

«Franco y Alberto apostaron por Neuquén y, sobre todo, por Plaza Huincul. El objetivo de cualquier intendente es lograr esto: una nave en un parque industrial, con un desarrollo pleno por llegar en poco tiempo. Significa resolver el último eslabón para nuestra cadena productiva», dijo el intendente Larraza.

A su turno, el gobernador Rolando Figueroa, valoró la inversión empresaria porque se fortalece la cadena de valor vinculada a la actividad energética. «No vamos a esperar que se termine el gas y el petróleo para especular. Vamos a trabajar desde este verano, anticipándonos con las empresas y operadoras para el Neuquén del mañana», apuntó.

El ministro de Economía, Guillermo Koening, especificó que «vemos que a nivel nacional la industria disminuye, pero Neuquén es una de las pocas provincias que crece en ese sentido».

“A nadie se le ocurría abrir una fábrica en Plaza Huincul. Pero acá estuvo el Pozo Uno y acá comenzó todo. Sin Pozo Uno no existiría hoy Vaca Muerta», señaló Andreani en el acto. Olmedo, a su vez destacó el inicio de la planta y el proceso de crecimiento de la compañía, desde que se radicó en Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la inauguración (Foto: Gentileza)

El proceso de fabricación de la planta

La planta producirá este insumo para tuberías utilizadas en la industria hidrocarburífera, pero también podrá ser para la minera.

La nave inaugurada cuenta con 5 mil metros cuadrados, de superficie y se emplean 20 personas. «El 85% de los trabajadores es mano de obra local», informó uno de los gerentes, Carlos Nigli. La elaboración es de tubos de 1.500 metros de largo, lo que reduce las uniones requeridas en el tendido.

La planta opera las 24 horas y tendrá una capacidad de 20 kilómetros mensuales de cañería, con la previsión de elevar la cifra a 40 kilómetros mensuales el próximo año. La primera producción solicitada tendrá como destino Santa Cruz, y la compra consistió en 1,5 kilómetros de extensión. La próxima entrega será de 5 kilómetros.

La mano de obra es calificada porque se requirieron técnicos, mecánicos, entre otros, junto a personal que realiza otro tipo de tareas como la limpieza y el mantenimiento. Para la fabricación se utilizan insumos de origen mixto; una parte de los componentes son locales y hay otro segmento importado. Se utiliza tecnología de cintas reforzadas que pueden incorporar fibra de vidrio, fibra aramida o cordones de acero, se adaptan las tuberías a variadas condiciones de presión y temperatura.

Para el futuro se proyecta una segunda nave industrial, al lado de la actual y se escalará a un pico de 120 trabajadores en cinco años.

Esta es la primera empresa instalada y en funcionamiento en el parque industrial, que se emplaza a pocos metros de la Ruta nacional 22, y antes del ingreso este a Plaza Huincul, sobre la mano norte.