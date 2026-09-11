Condenaron a 10 años de prisión al hombre que atacó con un martillo a un empleado del hipermercado Carrefour en Neuquén

Un tribunal colegiado integrado por los jueces Carina Álvarez, Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti homologó por unanimidad un acuerdo de responsabilidad y pena presentado por la fiscal Soledad Rangone y la asistente letrada Agustina Wouterlood. A partir del dictamen, Armando Augusto Quintana fue condenado a 10 años de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que Rosario Agustina Fernández recibió una pena de 6 años de prisión efectiva.

El hecho de mayor gravedad ocurrió el 1 de diciembre de 2025 en el hipermercado Carrefour de la ciudad de Neuquén. Según la acusación, la pareja ingresó al establecimiento simulando ser clientes y permaneció oculta hasta el cierre. Una vez vacío el local, redujeron y maniataron a cuatro guardias de seguridad golpeándolos con un martillo para sustraerles sus teléfonos celulares.

Ataque en el área de monitoreo y graves secuelas

Mientras Fernández custodiaba a los guardias retenidos, Quintana se desplazó hacia la sala de monitoreo y atacó a la trabajadora que se encontraba en el sector. Según se pudo comprobar, ante el ingreso de otro empleado para auxiliarla, Quintana lo golpeó repetidamente con un martillo en la cabeza y el rostro.

El tribunal dio por acreditado el delito de lesiones graves agravadas por haber sido cometidas para procurar la impunidad. La agresión requirió más de 30 días de tratamiento médico y dejó una deformación permanente en el rostro de la víctima.

Acumulación de causas y delitos atribuidos

La resolución judicial unificó diversas investigaciones penales en trámite. Los jueces consideraron en concurso real los delitos de encubrimiento de un vehículo sustraído, hurto de un automóvil en vía pública, robo simple y dos robos agravados por el uso de arma impropia.

Quintana fue declarado culpable como autor de la totalidad de las imputaciones, mientras que Fernández fue condenada en calidad de coautora por hurto calificado, robo simple y dos robos agravados por el uso de arma impropia.