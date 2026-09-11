Período crítico de heladas para la fruticultura en los valles, esperan mínimas de -7°C este fin de semana

Los productores frutícolas de los Valles de Río Negro y Neuquén deberán afrontar durante los próximos días un período especialmente sensible por el riesgo de heladas. El boletín elaborado por INTA Alto Valle y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) ubica entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre las jornadas de mayor preocupación, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -7 °C durante las madrugadas.

El escenario es particularmente delicado porque buena parte de los frutales se encuentra avanzando en su desarrollo fenológico. En las distintas zonas relevadas -Guerrico, Centenario, Cipolletti, Roca, Villa Regina, Luis Beltrán y Río Colorado- el índice de peligrosidad aparece calificado como alto para las variedades analizadas.

En el caso de los carozos, varias variedades de duraznos, ciruelas y nectarinas se encuentran en floración abierta, una etapa en la que las temperaturas críticas que pueden afectar la producción no necesitan bajar mucho. Para las ciruelas, por ejemplo, el informe establece valores críticos de entre -1 y -2 °C para un 10% de daño (LT10), dependiendo de la variedad y condición, mientras que los umbrales de mayor daño son aún inferiores. Con temperaturas más bajas, el nivel de daño puede llegar al 50% (LT50).

También las peras y manzanas presentan una situación que requiere atención. Variedades de pera como William’s, Packham’s Triumph y Abate Fetel, según la zona, se encuentran entre yema bicoloreada y aparición del corimbo floral. En manzanas, distintas variedades como Gala, Red Delicious y Granny Smith se encuentran en yema bicoloreada.

Prepararse antes de la madrugada



Ante este escenario, la prioridad para los establecimientos es seguir de manera permanente la evolución de los pronósticos y las temperaturas dentro de cada chacra, teniendo en cuenta que el riesgo puede variar según la ubicación y el estado fenológico de cada monte.

También resulta clave revisar con anticipación los sistemas de defensa disponibles, asegurando que equipos, bombas, reservorios, aspersores y demás elementos se encuentren operativos antes del ingreso de la masa de aire frío.

La advertencia cobra mayor importancia porque el boletín anticipa el ingreso de aire polar desde el Atlántico, con períodos inestables, y señala que las condiciones posteriores podrían favorecer heladas fuertes durante el fin de semana. Luego se espera un ascenso gradual de las temperaturas, aunque con un nuevo ingreso de aire frío hacia el martes.

El índice elaborado por INTA y AIC combina información meteorológica, observaciones actualizadas del estado fenológico de los principales cultivos y variedades y las temperaturas críticas LT10 y LT50, que representan respectivamente niveles de daño del 10% y del 50%.

Con una semana que aparece marcada por el frío, la anticipación, el monitoreo y la preparación de los sistemas de defensa serán determinantes para reducir el impacto sobre una producción que atraviesa una de las etapas más vulnerables del ciclo.

Cuatro claves para enfrentar la helada



1. Monitorear la temperatura.

Realizar un seguimiento permanente de los pronósticos y, especialmente, de la temperatura dentro de cada establecimiento durante la madrugada.

2. Revisar los equipos de defensa.

Antes del ingreso del frío, verificar el funcionamiento de bombas, reservorios, aspersores y demás elementos de los sistemas de protección disponibles.

3. Tener en cuenta el estado fenológico.

El daño potencial no es igual en todos los cultivos ni variedades. INTA y AIC elaboran el índice considerando precisamente la etapa de desarrollo de cada frutal y sus temperaturas críticas.

4. No esperar a que llegue el frío.

La preparación anticipada es fundamental. Con pronósticos de temperaturas tan bajas y un índice de peligrosidad alto, las decisiones deben tomarse antes de la madrugada crítica.

El informe prevé que después del fin de semana las temperaturas comiencen a recuperarse gradualmente, aunque anticipa un nuevo ingreso de aire frío hacia el martes.

En las imágenes y el PDF adjuntos se puede apreciar el estado fenológico y las temperaturas críticas que pueden afectar el monto frutal.

Mirá el índice de peligrosidad para frutas de pepita y carozo