Luis Caputo volvió a sacar pesos de circulación y sostiene el dólar a raya

El Gobierno nacional mantuvo la decisión de quitar pesos de la plaza para evitar un salto del dólar y mantener a raya la inflación. Este viernes debía colocar deuda para renovar vencimientos por $ 8,1 billones y finalmente adjudicó títulos por $ 8,4 billones, con lo cual restó $ 300.000 millones de circulación.

Caputo no arriesga y sigue sacando pesos de la plaza

Los bancos le habían ofrecido más de $14 billones, pero el Ministerio de Economía se plantó en un roll over de 103,46%.

De esta forma, Luis Caputo ratifica la decisión ante el mercado de no soltar pesos y mantener una política monetaria contractiva.

Si bien esto produce como efecto la contención del dólar, y por ende de la inflación, la contrapartida es el estancamiento del nivel de actividad.

Una buena parte de los economistas sostienen la idea de que es necesario que se relaje la política monetaria para empujar la actividad.

La decisión de la conducción económica se tomó un día después de conocerse que la inflación de agosto fue de 1,7%, pero con un fuerte salto en los precios de bienes básicos que provocaron un aumento de las canastas de pobreza e indigencia de 2,6%.

La mitad de la colocación, $ 4,07 billones, fue sobre la Lecap más corta con vencimiento a 60 días. La tasa de interés pagada es de 2,07%. El menú de títulos se caracterizó por tener vencimientos dentro del mandato de Javier Milei.

Incluso por segunda licitación consecutiva no salió a oferta el BONAR 29, que aún tiene un margen de $700 millones para subastar de los U$S 2.000 de la emisión autorizada.

En lo que respecta a la plaza cambiaria, se mantuvo estable. El dólar oficial cedió a $ 1.480/1.530 para compra y venta, respectivamente. El mayorista cerró en $ 1.499/1.508.

El Banco Central compró apenas U$S 5 millones y en lo que va del mes suma U$S 123 millones.

Si bien el ritmo de compras es sensiblemente menor, los analistas observan como un dato positivo que no deba desprenderse de reservas para defender el tipo de cambio.

Las reservas brutas quedaron en $ 50.469 millones y las de libre disponibilidad en unos U$S 8.200 millones.

Corresponsalía Buenos Aires