¿Fin de la afiliación obligatoria?: la oposición pide convocar a la comisión especial de seguimiento del Ipross

El gobernador anticipó cambios en el Ipross, que enviará a la Legislatura para la próxima sesión. Archivo

El anuncio del gobernador Alberto Weretilneck respecto de los cambios que impulsará en la obra social provincial, con el fin de las afiliaciones obligatorias para estatales, motivó un pedido del legislador José Luis Berros para que se constituya la Comisión Especial Legislativa de Seguimiento del Ipross.

El diputado del bloque Vamos con Todos argumentó su pedido en el contexto del artículo 60 de la Ley N° 2753, antes de avanzar con el tratamiento de la anunciada reforma de la obra social estatal -que estaría previsto para la próxima sesión-, y con el objetivo de evaluar la situación del Ipross.

“Una reforma de esta envergadura no puede impulsarse de manera unilateral y a espaldas de quienes conocen y forman parte del Ipross. La Legislatura tiene una comisión específica de seguimiento y es imprescindible que sea convocada y escuche todas las voces antes de discutir cualquier modificación”, sostuvo Berros.

Según difundió el bloque Vamos con Todos, esa comisión cuenta con antecedentes y herramientas para analizar el funcionamiento de la obra social y determinar cuáles son las dificultades que atraviesa y qué medidas resultan necesarias para resolverlas. “Seguramente allí existen argumentos que permiten sostener o cuestionar la necesidad de una reforma como la que se pretende llevar adelante. No podemos discutir cambios estructurales sin siquiera escuchar ese ámbito institucional”, afirmó Berros.

El presidente de una de las bancadas peronistas advirtió sobre el riesgo de que se impulsen modificaciones que terminen desfinanciando y vaciando al Ipross, debilitando su carácter de obra social estatal y abriendo el camino hacia una virtual privatización.

El legislador pidió que sean convocados también los gremios, trabajadores y organizaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social.

Distintas reacciones ante el anuncio oficial

La postura de Berros se contrapone con las primeras repercusiones que tuvo el anuncio gubernamental y que significó el respaldo del bloque PRO- Unión Republicana y Primero Río Negro, ambos con proyectos impulsados tiempo atrás vinculados a la obra social. Entre los gremios, UPCN, propuso hacerse cargo de la obra social, y Sitrajur denunció un «intento de privatización».

También hizo pública su postura el exsecretario general de Unter y referente del Frente Renovador, Marcelo Nervi, quien destacó el «carácter solidario» de la obra social que a su entender «es lo que permite garantizar atención tanto al afiliado o afiliada directa como a los integrantes de su grupo familiar» y remarcó: «El Ipross no debería brindar prestaciones de acuerdo con cuánto aporta cada trabajador. Su lógica es otra: quienes más aportan contribuyen a sostener un sistema que debe garantizar cobertura también a quienes tienen menores ingresos». Allí radica uno de sus principales valores.».