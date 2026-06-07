Histórico: la Selección Argentina jugará el Mundial femenino en todas sus categorías

La Selección Argentina femenina clasificó al Mundial de Brasil 2027. El elenco de Germán Portanova igualó 1-1 ante Perú el pasado viernes en el estadio Ciudad de Lanús y de esta manera la Albiceleste obtuvo su pasaje al certamen mundialista por tercera vez consecutiva.

El empate le alcanzó al equipo de Portanova para cumplir el objetivo y ratificar el crecimiento del fútbol femenino. De esta manera, el elenco nacional tendrá su quinta participación en una Copa del Mundo femenina, luego de sus presencias en Estados Unidos 2003, China 2007, Francia 2019, Australia-Nueva Zelanda 2023 y la próxima edición en Brasil.

Además, el seleccionado celebró que Argentina tendrá representación mundialista en todas sus categorías femeninas. La Mayor ya aseguró su lugar en Brasil 2027, mientras que la Sub 20 disputará la Copa del Mundo de Polonia y la Sub 17 hará su estreno histórico en el Mundial de Marruecos.

El encuentro frente a Perú tuvo un carácter decisivo. A la Albiceleste le bastaba con sumar un punto para asegurar matemáticamente su clasificación y lo consiguió en un partido intenso.

Luego de un primer tiempo marcado por las expulsiones de Catalina Roggerone en Argentina y Alesia García en Perú, el conjunto nacional logró abrir el marcador a los 30 minutos del complemento gracias a Mercedes Diz, una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Mercedes Diz y un gol para enmarcar 👏



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Sin embargo, cuando parecía que la victoria quedaría en casa, Cherrie Cox apareció a cinco minutos del final para establecer el 1-1 definitivo y decretar el reparto de puntos en Lanús.

En la Liga de Naciones, Argentina empezó con una victoria ante Paraguay, empató con Uruguay, goleó a Bolivia y luego consiguió importantes triunfos como visitante frente a Chile y Venezuela. Más tarde igualó sin goles con Colombia y sumó el empate clasificatorio ante Perú.

Con este resultado, la Albiceleste quedó con 15 puntos y cedió el liderazgo del torneo a Colombia, que alcanzó las 17 unidades tras vencer a Uruguay y también aseguró su boleto mundialista.

Entre las novedades de la convocatoria se destacó la ausencia de la capitana Aldana Cometti por acumulación de tarjetas amarillas y el regreso de Dalila Ippolito, quien volvió a integrar el plantel luego de superar una grave lesión ligamentaria sufrida en 2025.

Argentina cerrará su participación en la Liga de Naciones el próximo martes, cuando visite a Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Con información de Infobae